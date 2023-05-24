وكيل أجايي: يعاني من التهاب في العظام بسبب العملية.. ولا تجاوب من مسؤولي سموحة

كشف حازم فتوح وكيل النيجيري جونيور أجايي لاعب سموحة تفاصيل إصابة اللاعب وحاجته لإجراء عملية جراحية جديدة.

جونيور أجاي النادي : سموحة سموحة

وانفرد FilGoal.com بنشر خطاب اللاعب الموجهة للنادي من أجل تحمل تكاليف إجراء عملية جراحية جديدة. (طالع التفاصيل)

ويعاني أجايي من إصابة بكسر في قصبة القدم منذ شهر أكتوبر الماضي منعته من المشاركة مع الفريق في أي مباراة رسمية منذ انضمامه.

وقال حازم فتوح عبر قناة النهار: "رفعنا شكوى ضد سموحة بعد نهاية الطرق الودية التي لم تصل لحل، نحن لا نتحدث عن جانب مادي بل صحي وحالة خطرة للاعب لأنه يحتاج لتدخل جراحي منذ شهر أبريل الماضي بسبب حدوث مشكلة في العملية الجراحية السابقة".

وأضاف "اللاعب أبلغ المسؤولين ولم يحدث أي تجاوب".

وكشف "الإصابة حدثت قبل بداية الموسم خلال مباراة ودية سموحة ضد القناة وخلال التحام تعرض لكسر مضاعف في الساق، وأجريت عملية تركيب شرائح ومسامير بمعرفة نادي سموحة".

وأوضج "خلال تلك الفترة لم يظهر أي تحسن بعد 7-8 أشهر، للأسف هناك ميكروب أدى لالتهاب في عظام اللاعب بسبب العملية وحجم الضرر لن يظهر إلا من خلال إجراء عملية جديدة".

وكان أجايي قد انضم لسموحة في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

وجاء نصف خطاب أجايي لسموحة كالتالي:

اللاعب كان قد أصيب في مباراة ودية ضد القناة خلال شهر أكتوبر الماضي وخضع لعملية جراحية تحت إشراف الجهاز الطبي لسموحة.

للأسف العملية الجراحية لم تنجح مما أدى لمعاناة اللاعب من تداعيات صحية.

أجايي استشار الدكتور أحمد عبد العزيز حول حالته الصحية والذي نصحه بإجراء عملية جراحية أخرى لإزالة المسامير.

اللاعب يحاول التواصل مع إدارة سموحة بشكل ودي منذ استشارة الطبيب من أجل إجراء العملية ولكنه لم يتلق أي رد.

ويطلب أجايي من إدارة سموحة التحرك بشكل سريع لإجراء عملية جراحية خارج مصر أو حتى داخل مصر كحل بديل وأي تأخير في الأمر قد يؤثر على حالة اللاعب الصحية ومسيرته بالكامل وسيكون النادي مسؤولا بالكامل عن ذلك.

كما يطلب أجايي الحصول على مستحقاته المتأخرة والبالغة 70 ألف دولار عن شهور مارس وإبريل ومايو.