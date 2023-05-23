في الجول ينفرد بنص خطاب جونيور أجايي لإدارة نادي سموحة.. يحتاج لعملية جراحية جديدة

أرسل جونيور أجايي لاعب نادي سموحة خطابا لإدارة النادي من أجل تحملها لتكلفة إجراء عملية جراحية خلال الفترة المقبلة.

جونيور أجاي النادي : سموحة سموحة

ويعاني أجايي من إصابة بكسر في قصبة القدم منذ شهر أكتوبر الماضي منعته من المشاركة مع الفريق في أي مباراة رسمية منذ انضمامه.

وكان أجايي قد انضم لسموحة في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

وأجرى أجايي عملية جراحية ولكنها لم تنجح ولذلك يحتاج اللاعب النيجيري لإجراء عملية جراحية جديدة.

وجاء نصف خطاب أجايي لسموحة كالتالي:

اللاعب كان قد أصيب في مباراة ودية ضد القناة خلال شهر أكتوبر الماضي وخضع لعملية جراحية تحت إشراف الجهاز الطبي لسموحة.

للأسف العملية الجراحية لم تنجح مما أدى لمعاناة اللاعب من تداعيات صحية.

أجايي استشار الدكتور أحمد عبد العزيز حول حالته الصحية والذي نصحه بإجراء عملية جراحية أخرى لإزالة المسامير.

اللاعب يحاول التواصل مع إدارة سموحة بشكل ودي منذ استشارة الطبيب من أجل إجراء العملية ولكنه لم يتلق أي رد.

ويطلب أجايي من إدارة سموحة التحرك بشكل سريع لإجراء عملية جراحية خارج مصر أو حتى داخل مصر كحل بديل وأي تأخير في الأمر قد يؤثر على حالة اللاعب الصحية ومسيرته بالكامل وسيكون النادي مسؤولا بالكامل عن ذلك.

كما يطلب أجايي الحصول على مستحقاته المتأخرة والبالغة 70 ألف دولار عن شهور مارس وإبريل ومايو.

وفي حال لم يرد النادي على مطالب اللاعب خلال 15 يوما من الخطاب سيتقدم أجايي بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويتمنى أجايي ألا يكون مضطرا للتوجه للفيفا وأن يلتزم النادي بالعقد المتفق عليه سابقا.

وقضى أجايي الموسم الماضي في صفوف النصر الليبي بعد رحيله عن الأهلي المصري.