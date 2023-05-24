إلغاء بطاقة فينيسيوس الحمراء.. وعقوبة على نادي فالنسيا وجماهيره

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 01:10

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد ضد فالنسيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن قرار لجنة المسابقات بإلغاء بطاقة فينيسيوس جونيور الحمراء والتي حصل عليها أمام فالنسيا.

وكان فينيسيوس قد تعرض للطرد أمام فالنسيا بعد شجار مع أحد لاعبي الفريق بسبب هتافات عنصرية من جمهور فالنسيا.

وكشفت صحيفة آس عن قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني وكانت كالآتي:

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وكانت المباراة قد شهدت واقعة غريبة في الدقيقة الـ 70 بعدما انطلق فينيسيوس بالكرة واقترب من منطقة جزاء فالنسيا ليمرر إراي كومرت مدافع الخفافيش كرة أخرى كانت في الملعب بقدمه ليتعثر ويحتسب الحكم خطأ وبطاقة صفراء.

المباراة توقفت لمدة 7 دقائق عقب الخطأ واشتبك فينيسيوس مع أحد المشجعين قبل أن تستأنف المباراة.

الدقيقة الـ 94 شهدت اشتباكات قوية بين اللاعبين بسبب إهدار الوقت وتلقى فينيسيوس على أثرها بطاقة حمراء.

وانتقد فينيسيوس جونيور ما يتعرض له من عنصرية في الدوري الإسباني مؤكدا أن هذه ليست المرة الأولى أو الثانية وفي النهاية تم مكافأة العنصريين بطرده من المباراة.

وهاجم اللاعب البرازيلي رابطة الدوري الإسباني ورئيسها خافيير تيباس الذي انتقد تصريحات فينيسيوس، وطالبه اللاعب بإجراءات وعقوبات بدلا من الحديث الذي يهز صورة المسابقة أمام العالم.

لمعرفة قصة طرد فينيسيوس أمام فالنسيا كاملة (من هنا)

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