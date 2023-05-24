رونالدو: الدوري السعودي سيكون ضمن أفضل 5 دوريات في العالم

يرى البرتغالي كريستيانو رونالدو أن الدوري السعودي سيصبح ضمن أفضل 5 دوريات في العالم قريبا.

وقاد رونالدو النصر لتحزيل تأخره غلى فوز ثمين على الشباب 3-2 قبل جولتين من نهاية الدوري السعودية.

وقال رونالدو عبر "SSC SPORTS": "ليس من السهل العودة من تأخر 0-2 أمام فريق قوي إلى الفوز بثلاثة أهداف. أشكر اللاعبين على جهودهم وللجماهير على دعمهم الكبير للفريق".

وأضاف "سأواصل أنا وزملائي اللاعبين التمسك بفرصة الفوز بلقب الدوري حتى النهاية رغم صعوبة المهمة".

وشدد النجم البرتغالي "الدوري السعودي دوري قوي وليس بالسهل، فقط يحتاج إلى بعض الوقت وبعض اللاعبين وسيكون من ضمن أقوى 5 دوريات في العالم".

وحرم كريستيانو رونالدو نادي اتحاد جدة بقيادة الدولي المصري أحمد حجازي من حسم لقب الدوري السعودي قبل جولتين من النهاية.

وحول النصر تأخره بهدفين إلى الفوز بنتيجة 3-2 على نظيره الشباب في قمة الجولة 28 من الدوري السعودي.

وسجل أندرسون تاليسكا وعبد الرحمن غريب ورونالدو أهداف النصر، فيما أحرز كريستيان جوانكا هدفي نادي الشباب.

وبنهاية الجولة 28 حافظ الاتحاد على صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 66 نقطة.

فيما حافظ النصر على آماله ورفع رصيده إلى 60 نقطة قبل جولتين من نهاية المسابقة.

ويحتاج اتحاد جدة 3 نقاط خلال الجولتين المقبلتين لحسم لقب الدوري رسميا.