الأهلي يستأنف الدوري بمواصلة الانتصارات بثنائية في إنبي

استأنف فريق الأهلي مشواره في مسابقة الدوري بتحقيق الفوز على إنبي بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة 29.

وغاب الأهلي عن مباريات الدوري لمدة شهر بسبب المشاركة في دوري أبطال إفريقيا ومواجهة كأس السوبر المصري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 56 نقطة ليواصل ابتعاده بصدارة الدوري بفارق 4 نقاط عن بيراميدز الذي خاض أربع مباريات أكثر.

وتجمد رصيد إنبي عند 36 نقطة في المركز العاشر بعدما تعرض للخسارة الأولى بعد الحفاظ دون هزيمة في ثلاث مباريات متتالية.

وسجل الثنائي محمد شريف وأحمد عبد القادر هدفي الأهلي في اللقاء.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام طلائع الجيش مساء الجمعة في المباراة المؤجلة من الجولة 22.

التشكيل

استبعد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، الثلاثي محمود كهربا وحسين الشحات ومحمد عبد المنعم، مع غياب محمد الشناوي بسبب الإيقاف.

وشهد تشكيل الأهلي الأساسي، عودة محمد شريف لقيادة الهجوم كما عاد محمود متولي للدفاع.

أما إنبي فدخل المباراة بنفس التشكيل الذي حقق الانتصار على الاتحاد السكندري في اللقاء الأخير.

علي لطفي في حراسة المرمى ومحمد شريف يقود ثلاثي هجوم الأهلي أمام إنبي #في_الدوري 🔴✅ pic.twitter.com/9Pn8JP7oYs — FilGoal (@FilGoal) May 23, 2023

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة من الأهلي على الكرة مع تراجع إنبي دفاعيا، دون خطورة حقيقية على المرمى.

وباغت تاو مدافعي إنبي بتسديدة في الدقيقة 12 ولكن ارتطمت بالمدافعين.

وحاول أوفا مفاجأة دفاع الأهلي بتسديدة قوية في الدقيقة 17 ولكن تألق علي لطفي ومنع الفريق البترولي من التقدم.

وأهدى محمد شريف زميله حمدي فتحي تمريرة رائعة في الدقيقة 22 ولكن سددها حمدي أعلى العارضة.

ونجح شريف في تسجيل هدفا رائعا في الدقيقة 29 بتسديدة في الزاوية العكسية لرضا السيد حارس مرمى إنبي.

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وسجل أحمد عبد القادر الهدف الثاني بعد ست دقائق وتحديدا في الدقيقة 35 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لم ينجح رضا السيد في التصدي لها.

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وانطلق الشوط الثاني بضغط من الأهلي، وأهدر حمدي فتحي هدفا في الثواني الأولى بعد مراوغة مدافع إنبي ولكن تحولت التسديدة إلى ركنية.

وكاد أن يسجل حمدي فتحي الهدف الثالث في الدقيقة 50 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن تألق رضا السيد وحولها إلى ركنية.

وواصل الأهلي ضغطه بحثا عن الهدف الثالث وأهدر تاو الفرصة في الدقيقة 61 بعد استغلال خروج رضا السيد وسددها أعلى العارضة.

ودفع كولر في الدقيقة 64 بالثلاثي عمرو السولية ومحمد أفشة وأحمد القندوسي بدلا من حمدي فتحي ومروان عطية وبيرسي تاو.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 71 بسبب سقوط علي لطفي حارس مرمى الأهلي بسبب شد في العضلة الخلفية.

وتم استبدال علي لطفي في الدقيقة 78 وشارك مصطفى شوبير بدلا منه.

أول مشاركة لـ مصطفى شوبير مع الأهلي هذا الموسم ✅ لأول مرة علي لطفي يخرج من مباراة بدأ فيها بشكل أساسي ❌ تصوير: محمد بيومي#في_الدوري pic.twitter.com/wq3qcMJSVt — FilGoal (@FilGoal) May 23, 2023

وهدأ اللقاء في العشر دقائق الأخيرة مع تقدم الأهلي بفارق هدفين.

شريف يواصل التهديف

واصل محمد شريف تسجيل الأهداف في الدوري المصري للمباراة الرابعة على التوالي.

وافتتح شريف التسجيل في المباراة بهدف رائع في الدقيقة 29 أمام إنبي.

ورفع شريف رصيده إلى تسعة أهداف في مسابقة الدوري ليصبح ثالث هدافي الدوري.

وكان شريف قد سجل في آخر ثلاث مباريات للأهلي في الدوري قبل مواجهة إنبي.

وسجل مهاجم الأهلي هدفا في شباك كل من غزل المحلة وفاركو وسموحة على الترتيب قبل أن يواصل التسجيل أمام إنبي.

مشاركة شوبير

شارك مصطفى شوبير لأول مرة هذا الموسم بدلا من علي لطفي في الدقيقة 78.

وكتب شوبير مشاركته الأولى هذا الموسم مع الأهلي.

وشهد اللقاء استبدال علي لطفي للمرة الأولى في مسيرته عندما يبدأ أساسيا.