فاندنبروك: مواجهة الأهلي ستكون أكثر توازنا من صنداونز.. وأتفهم رغبتهم في الثأر

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 17:58

كتب : FilGoal

سفين فاندنبروك مدرب الوداد

يتوقع سفين فاندنبروك المدير الفني لفريق الوداد أن الأهلي لن يسيطر على الكرة في النهائي كما حدث من صنداونز في نصف النهائي.

وحسم الوداد تأهله إلى النهائي الثاني على التوالي بعد إقصاء صنداونز بالتعادل سلبيا في الذهاب، والتعادل بهدفين لكل منهما إيابا.

وقال فاندنبروك عبر موقع IDiski Times الجنوب إفريقي: "تكرار نهائي العام الماضي في دوري الأبطال، لذلك أتفهم رغبة الأهلي في الثأر من الوداد".

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وأضاف مدرب الوداد "بالرغم من ذلك أعتقد أنها ستكون مباراة أكثر توازنا من مواجهة صنداونز".

وأوضح "صنداونز سيطر على الكرة أمام الأهلي، وأتوقع أنه يمكننا اللعب بصورة أفضل وأعرفهم جيدا".

وشدد فاندنبروك "كنت على دراية تامة بنقاط قوة صنداونز ويمكنك رؤية ذلك عند امتلاكهم الكرة كانوا يدفعوننا للخلف، حتى عندما نضغط أو لا نضغط".

وعن سؤاله بتولي المسؤولية في وقت قصير قال: "أجرينا تدريبا ذهنيا خاصا حصلت عليه من طبيب نفسي في بلجيكا، وذلك يساعد أن ترى موقف الجميع تغير في وقت قصير".

وتابع "لم يكن لدي الكثير من المعلومات منذ وصولي ولم أرد الاستماع للجميع حتى لا يكون هناك مبالغات في المعلومات، أردت أن أرى بنفسي".

واختتم فاندنبروك تصريحاته "ساعدني الأمر كثيرا في تحليل الفريق وأعتقد أن خطتنا سارت على ما يرام".

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