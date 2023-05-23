إيدي هاو: لم أتوقع تأهل نيوكاسل إلى دوري الأبطال

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 17:43

كتب : FilGoal

إيدي هاو مدرب نيوكاسل

يرى إيدى هاو مدرب نيوكاسل أن فريقه حقق أمرا غير متوقعا بالتأهل للنخسة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

وضمن نيوكاسل المشاركة بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد انتظار دام لـ 20 عاما.

وقال هاو عبر سكاي سبورتس: "هذا الموسم كان رائعا ولكن لم نحقق أي بطولة ونريد تحقيق البطولات مستقبلا".

أخبار متعلقة:
قائمة جنوب إفريقيا الأولية - بيرسي تاو ضمن اختيارات بروس ضد المغرب لتصفيات أمم إفريقيا رودري: أظهرنا شخصية البطل هذا الموسم.. والأفضل لم يأت بعد المتحدث باسم وزارة الرياضة: حصلنا على خطاب من نادي الزمالك بتنفيذ حكم عزل رئيسه جوارديولا يسهب في الإشادة بدي زيربي ويتوقع مستقبل بوسكيتس

وشدد "لأكون صادقًا لم أتوقع أبدًا أن نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لم يُكن ذلك ضمن خططنا أبدا".

وأضاف هاو "بغض النظر عن عملك، يجب أن نلعب للجماهير قبل أنفسنا، نريد جعل الجماهير فخورة في كل مباراة، لقد دعمونا بشكل لا يُصدق".

وتابع"أحاول أن أتذكر مسيرتي، عدم الهبوط مع بورنموث كان إنجازًا رائعًا كذلك ولكن الأمر مختلف مع نيوكاسل، الضغوطات أكبر. سوق الانتقالات القادم سيكون الأصعب علينا".

وتعادل نيوكاسل مع ليستر سيتي بدون أهداف على ملعب سان جيمس بارك في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

التعادل رفع رصيد نيوكاسل للنقطة الـ 70 في المركز الثالث ليبتعد عن ليفربول صاحب المركز الخامس بفارق 4 نقاط قبل جولة واحدة على نهاية الدوري ليضمن إنهاء المسابقة بالمربع الذهبي.

كما ارتفع رصيد ليستر سيتي للنقطة الـ 31 في المركز الـ 18 بفارق نقطتين عن إيفرتون صاحب المركز الـ 17 غير المؤدي للهبوط.

مشاركة نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا ستكون هي الأولى للفريق منذ موسم 2002/2003 والذي وصل فيه إلى دور الـ 16.

وسيلعب نيوكاسل مباراته المتبقية ضد تشيلسي والتي سيتكون بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين.

نيوكاسل الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
رودري: أظهرنا شخصية البطل هذا الموسم.. والأفضل لم يأت بعد جوارديولا يسهب في الإشادة بدي زيربي ويتوقع مستقبل بوسكيتس ساكا مستمر مع أرسنال حتى 2027 ليفربول يحتاج معجزة.. هذه المباريات المتبقية له وليونايتد في صراع دوري الأبطال بعد انتظار 20 سنة.. نيوكاسل يضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا مدافع سيتي: 5 ألقاب دوري إنجليزي؟ لم أتخيل ذلك في أكبر أحلامي دي بروين: مانشستر سيتي جائع للتتويج ببطولات أكثر هالاند: كل هذا في أول موسم؟ ليست بداية سيئة
أخر الأخبار
دورة ترقي المحترفين – دلفي ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة 5 دقيقة | الدرجة الثانية
تعديل موعد مباراتين في الدوري بينهما مواجهة الأهلي الأخيرة قبل نهائي الأبطال 23 دقيقة | الدوري المصري
تقرير مغربي: زكريا الوردي يطلب الرحيل عن الرجاء 33 دقيقة | ميركاتو
مباشر الدوري المصري - أسوان (0) (0) البنك الأهلي.. عمرو حسام يتألق 37 دقيقة | الدوري المصري
جلوبو سبورتي: صندوق قطر يتفاوض للاستثمار في سانتوس البرازيلي 45 دقيقة | أمريكا
رئيس أهلي جدة يكشف حقيقة رحيل موسيماني 53 دقيقة | السعودية
التشكيل - عودة علي فتحي لدفاع أسوان.. وبامبو يقود هجوم البنك الأهلي ساعة | الكرة المصرية
فاندنبروك: مواجهة الأهلي ستكون أكثر توازنا من صنداونز.. وأتفهم رغبتهم في الثأر ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 4 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات