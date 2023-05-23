إيدي هاو: لم أتوقع تأهل نيوكاسل إلى دوري الأبطال

يرى إيدى هاو مدرب نيوكاسل أن فريقه حقق أمرا غير متوقعا بالتأهل للنخسة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

وضمن نيوكاسل المشاركة بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد انتظار دام لـ 20 عاما.

وقال هاو عبر سكاي سبورتس: "هذا الموسم كان رائعا ولكن لم نحقق أي بطولة ونريد تحقيق البطولات مستقبلا".

وشدد "لأكون صادقًا لم أتوقع أبدًا أن نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لم يُكن ذلك ضمن خططنا أبدا".

وأضاف هاو "بغض النظر عن عملك، يجب أن نلعب للجماهير قبل أنفسنا، نريد جعل الجماهير فخورة في كل مباراة، لقد دعمونا بشكل لا يُصدق".

وتابع"أحاول أن أتذكر مسيرتي، عدم الهبوط مع بورنموث كان إنجازًا رائعًا كذلك ولكن الأمر مختلف مع نيوكاسل، الضغوطات أكبر. سوق الانتقالات القادم سيكون الأصعب علينا".

وتعادل نيوكاسل مع ليستر سيتي بدون أهداف على ملعب سان جيمس بارك في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

التعادل رفع رصيد نيوكاسل للنقطة الـ 70 في المركز الثالث ليبتعد عن ليفربول صاحب المركز الخامس بفارق 4 نقاط قبل جولة واحدة على نهاية الدوري ليضمن إنهاء المسابقة بالمربع الذهبي.

كما ارتفع رصيد ليستر سيتي للنقطة الـ 31 في المركز الـ 18 بفارق نقطتين عن إيفرتون صاحب المركز الـ 17 غير المؤدي للهبوط.

مشاركة نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا ستكون هي الأولى للفريق منذ موسم 2002/2003 والذي وصل فيه إلى دور الـ 16.

وسيلعب نيوكاسل مباراته المتبقية ضد تشيلسي والتي سيتكون بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين.