قائمة جنوب إفريقيا الأولية - بيرسي تاو ضمن اختيارات بروس ضد المغرب لتصفيات أمم إفريقيا

انضم بيرسي تاو لاعب الأهلي لقائمة جنوب إفريقيا الأولية لمواجهة المغرب في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وسيلتقي المنتخب المُلقب بـ "الأولاد" مع المغرب يوم 17 يونيو المقبل على ملعب FNB في جنوب إفريقيا

أعلن هوجو بروس المدير الفني لـ منتخب إفريقيا القائمة الأولية التي تضم 34 لاعبا.

وضمن كلا المنتخبين التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2023 التي ستقام في يناير من العام المقبل في كوت ديفوار.

وسيتم تقليص القائمة لـ 23 لاعبا في شهر يونيو المقبل.

ويأتي موعد المباراة بعد أقل من أسبوع من خوض الأهلي إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي يوم 11 يونيو المقبل.

وشهدت القائمة غياب فاخري لاكاي لاعب بيراميدز الذي انضم للقائمة الأولية في التوقف الدولي الماضي.

وارتدى تاو قميص جنوب إفريقيا في 36 مباراة دولية سجل خلالها 13 هدفا وصنع 4.

وشارك تاو في 3 مباريات من التصفيات الإفريقية بشكل أساسي ضد المغرب وليبيريا وصنع هدفا في الجولة الثالثة.

وخاض تاو الموسم الجاري 26 مباراة بقميص الأهلي سجل 7 وصنع 6 في جميع المسابقات.