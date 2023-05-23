قائمة جنوب إفريقيا الأولية - بيرسي تاو ضمن اختيارات بروس ضد المغرب لتصفيات أمم إفريقيا

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 17:23

كتب : FilGoal

بيرسي تاو رفقة جنوب إفريقيا أمام ليبيريا

انضم بيرسي تاو لاعب الأهلي لقائمة جنوب إفريقيا الأولية لمواجهة المغرب في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وسيلتقي المنتخب المُلقب بـ "الأولاد" مع المغرب يوم 17 يونيو المقبل على ملعب FNB في جنوب إفريقيا

أعلن هوجو بروس المدير الفني لـ منتخب إفريقيا القائمة الأولية التي تضم 34 لاعبا.

أخبار متعلقة:
الأكثر مساهمة في أبطال إفريقيا.. بيرسي تاو يصنع هدف تقدم الأهلي ضد الترجي تقرير: أوتريخت الهولندي يكثف اتصالاته مع بيرسي تاو.. وموقف الأهلي إيهاب أمين: أوجوستي حسن أداء الفريق الدفاعي.. وسر رفع درع الدوري بطريقة بيرسي تاو هدف بيرسي تاو في الترجي الأفضل في ذهاب نصف نهائي إفريقيا

وضمن كلا المنتخبين التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2023 التي ستقام في يناير من العام المقبل في كوت ديفوار.

وسيتم تقليص القائمة لـ 23 لاعبا في شهر يونيو المقبل.

ويأتي موعد المباراة بعد أقل من أسبوع من خوض الأهلي إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي يوم 11 يونيو المقبل.

وشهدت القائمة غياب فاخري لاكاي لاعب بيراميدز الذي انضم للقائمة الأولية في التوقف الدولي الماضي.

وارتدى تاو قميص جنوب إفريقيا في 36 مباراة دولية سجل خلالها 13 هدفا وصنع 4.

وشارك تاو في 3 مباريات من التصفيات الإفريقية بشكل أساسي ضد المغرب وليبيريا وصنع هدفا في الجولة الثالثة.

وخاض تاو الموسم الجاري 26 مباراة بقميص الأهلي سجل 7 وصنع 6 في جميع المسابقات.

بيرسي تاو تصفيات أمم إفريقيا جنوب إفريقيا
نرشح لكم
فاندنبروك: مواجهة الأهلي ستكون أكثر توازنا من صنداونز.. وأتفهم رغبتهم في الثأر خبر في الجول - الليبي معتز إبراهيم حكم ذهاب نهائي أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد خبر في الجول - ثلاثة حكام مصريين في إياب نهائي الكونفدرالية طاقم تحكيم غاني لمواجهة مصر ضد غينيا كاف يخطر اتحاد الكرة بموعد ومكان إقامة مواجهة غينيا الترجي يعلن اسم مدربه الجديد لاعب الوداد: لم أقل إن الفوز على الأهلي سهل.. ولا أود سماع التهنئة الآن الشعباني يشكر إدارة سيراميكا ويصرح: تدريب الترجي طموح أي مدرب في أي مكان
أخر الأخبار
تعديل موعد مباراتين في الدوري بينهما مواجهة الأهلي الأخيرة قبل نهائي الأبطال 6 دقيقة | الدوري المصري
تقرير مغربي: زكريا الوردي يطلب الرحيل عن الرجاء 16 دقيقة | ميركاتو
مباشر الدوري المصري - أسوان (0) (0) البنك الأهلي.. بداية اللقاء 20 دقيقة | الدوري المصري
جلوبو سبورتي: صندوق قطر يتفاوض للاستثمار في سانتوس البرازيلي 27 دقيقة | أمريكا
رئيس أهلي جدة يكشف حقيقة رحيل موسيماني 36 دقيقة | السعودية
التشكيل - عودة علي فتحي لدفاع أسوان.. وبامبو يقود هجوم البنك الأهلي 50 دقيقة | الكرة المصرية
فاندنبروك: مواجهة الأهلي ستكون أكثر توازنا من صنداونز.. وأتفهم رغبتهم في الثأر 59 دقيقة | الكرة الإفريقية
المستشار القانولي لـ الأهلي: النادي قرر سحب الطعن المقدم على إجراءات تشكيل لجنة الانضباط ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 4 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات