رودري: أظهرنا شخصية البطل هذا الموسم.. والأفضل لم يأت بعد

يؤمن رودريجو لاعب وسط مانشستر سيتي بأن فريقه أظهر شخصية البطل هذا الموسم حين اقتنص لقب الدوري الإنجليزي وأصبح في طريق الفوز بثلاثية تاريخية.

سيتي توج بلقب الدوري الإنجليزي قبل أن يخوض مبارياته الـ3 الأخيرة بالمسابقة بعد صراع مع أرسنال، وعينه على بطولتين هامتين فيما تبقى من الموسم.

وقال رودري في تصريحات نشرها موقع ناديه: "الأفضل لم يأت بعد، نحن نعلم أن علينا قطع خطوات هامة قبل نهاية الموسم".

وأضاف "ينتظرنا نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ونهائي دوري أبطال أوروبا، علينا أن نستعد جيدا، نحن نؤمن بأنفسنا ونستطيع أن نفعلها، لقد تدربنا للوصول إلى هذه اللحظات وكيفية الاستعداد لها".

وأكمل اللاعب الإسباني "نريد حصد المزيد من البطولات، نسعى لختم الموسم بشكل مميز".

وتابع "كان هذا العام صعبا للغاية مع منافس جيد مثل أرسنال الذي ظهر بشكل مذهل، لكننا لم نستسلم أبدا وكنا نؤمن دائما بأنفسنا".

وواصل "عليك دائما أن تؤمن بنفسك، ونحن نبني ثقافة الفوز كل عام داخل الفريق وهذا هو أهم شيء".

وأتم "يمكنك الفوز بالألقاب بطرق مختلفة ولكن الفوز بـ14 مباراة متتالية يظهر شخصية البطل، هذا الفريق لا يصدق".

video:1

أرقام من التتويج

مانشستر سيتي رفع رصيده إلى 9 ألقاب في الدوري الإنجليزي، ليتقاسم المركز الرابع مع إيفرتون.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في ترتيب الأبطال التاريخيين للدوري الإنجليزي، وراء مانشستر يونايتد (20) وليفربول (19).

رصيد أرسنال في الدوري الإنجليزي لا يزال 13 لقبا، حيث كان آخرهم في موسم 2003-2004، هو الدوري الذهبي الشهير بلا هزيمة.

للمفارقة، هذه أول مرة يحسم فيها بطل الدوري على ملعب نوتنجهام "سيتي جراوند" منذ عام 1991، حين فاز نوتنجهام على ليفربول 2-1 ليضمن الدوري العاشر لصالح أرسنال.

مانشستر سيتي حقق لقبه الأول في موسم 1936-1937، ثم الثاني في 1967-1968.

وفي حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز (منذ 1992) فاز سيتي بالدوري 7 مرات، الأولى مع روبرتو مانشيني في 2011-2022، والثانية مع مانويل بيليجريني في 2013-2014.

البقية جميعا مع بيب جوارديولا، في مواسم 2017-2018 و2018-2019 و2020-2021 و2021-2022 و2022-2023.

جوارديولا حقق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة في مسيرته، ولقب الدوري عموما للمرة الـ 11 في 14 موسما تدريبيا طوال مسيرته، حيث حقق 3 من أصل 4 مواسم مع برشلونة، و3 من أصل 3 مع بايرن ميونيخ.

أرسنال تصدر لمدة 248 يوما، وهو الرقم الأكبر لفريق غير متوج في تاريخ الدوري الإنجليزي عموما.

مانشستر سيتي هو ثاني أكثر الفرق تتويجا في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز (منذ 1992) بـ 7 ألقاب، بعد مانشستر يونايتد الذي حقق 13 لقبا.

مانشستر سيتي خامس فريق في تاريخ الكرة الإنجليزية يتوج بالدوري الإنجليزي 3 مرات على التوالي، بعد هدرسفيلد تاون بين 1924 و1926، وأرسنال بين 1933 و1935، وليفربول بين 1982 و1984 ومانسشتر يونايتد (مرتين) بين 1999 و2001، وبين 2007 و2009.