المتحدث باسم وزارة الرياضة: حصلنا على خطاب من نادي الزمالك بتنفيذ حكم عزل رئيسه

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 16:58

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أوضح محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة وصول خطاب من نادي الزمالك بتنفيذ حكم عزل رئيس النادي.

وأصدرت وزارة الرياضة بيانا شهر أبريل الماضي بشأن الحكم الصادر في الدعاوي المرفوعة ضد مرتضى رئيس نادي الزمالك وأكدت عزله بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة عبر قناة النهار: "صدر حكم من مجلس الدولة يقضي نصا بألا يكون مرتضى منصور رئيسا في الفترة المقبلة حتى أقرب موعد لجمعية عمومية وهذا وفقا للائحة".

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وأضاف "بالنسبة لنا كوزارة الشباب والرياضة، حصلنا على خطاب من نادي الزمالك بتنفيذ الحكم".

وأكمل "كجهة إدارية نحن معنيون بتنفيذ الحكم القضائي، لكن البعض تحدث عن تعيين قائم بالأعمال وهذا موضوع آخر".

وأوضح نادي الزمالك حقيقة اتخاذ مجلس إدارة النادي قرار بعزل مرتضى منصور من منصب رئيس النادي وتعيين قائم بالأعمال.

وكشف شريف حسن القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي: "لا أساس من الصحة لما نشر من أخبار كاذبة نسبت فيها قرارات لا وجود لها لمجلس إدارة نادي الزمالك بأنه أتخذ قراراً بعزل المستشار مرتضي منصور وتعيين قائم بعمل رئيس النادي بدلا منه".

وأضاف "الحقيقة أنها أخبار كاذبة مفبركة ونتحدى من روجها أن ينشر صورة من قرار العزل أو تعيين قائم بالأعمال، ولكي نؤكد كذبهم فإن مجلس الإدارة لم يعقد أي اجتماع رسمي أو ودي منذ الخميس الماضي الذي أعلن فيه أعضاء المجلس أمام الملايين في مؤتمر صحفي تم عقده في صالة محمد حسن حلمي تمسكهم مرتضي منصور رئيسا للنادي، وهو المؤتمر الذي أعلن فيه أنه معتذر بإرادته عن حضور الجلسات وأكده بالأمس في بيانه الذي نشر على صفحته الشخصية وتابعه الملايين".

وسبق أن صرّح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوع الماضي: "أقول لوزير الرياضة (من الآخر). نحن لن نعين قائم بأعمال رئيس النادي".

وأضاف "إذا أردت حل المجلس حله بالكامل. نحن لسنا بحاجة للمناصب".

في المؤتمر ذاته أعلن خالد لطيف أمين صندوق النادي تمسك مجلس الإدارة باستمرار مرتضى منصور في رئاسة النادي رغم صدور حكما قضائيا بعزله من منصبه.

الزمالك رئيس الزمالك مرتضى منصور وزارة الشباب والرياضة
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