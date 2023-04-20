وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل مرتضى منصور

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا يوم الخميس بشأن الحكم الصادر في الدعاوي المرفوعة ضد مرتضى رئيس نادي الزمالك وأكدت عزله بشكل رسمي.

قبل أيام، اتخذت محكمة القضاء الإداري حكمها بعزل مرتضى منصور من منصبه وإلزام مجلس إدارة نادي الزمالك بالدعوة للانتخاب على المنصب الشاغر في أقرب وقت، لكن الحكم لم ينفذ.

وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة مساء الخميس على النحو التالي:

أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارها التنفيذي رقم 500 لسنة 2023 بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعاوي أرقام 70456 و70451 و70452 و70458 لسنة 76 قضائية باعتبار منصب رئيس نادي الزمالك شاغرا وكلفت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بتنفيذه.

حيث أصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة قرارها التنفيذي رقم 233 لسنه 2023 بمضمون هذا الحكم وقامت بإخطار نادي الزمالك للألعاب الرياضية لتنفيذ هذا الحكم وتكليف مجلس الإدارة بتعيين قائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة وذلك لأقرب جمعية عمومية عادية بها بند انتخاب وذلك لاستكمال مدة مجلس الادارة في دورته الحاليه 2021-2025 وتم توجيه كافة جهات المديرية بمتابعة تنفيذ أحكام هذه القرارات.

قبل أيام، كشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، موعد تنفيذ قرار إلزام إدارة الزمالك بعزل مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة.

وقال الشاذلي عبر صدى البلد: "حفاظًا على استقرار الزمالك وعدم دخوله في نفق مظلم، الوزارة انتظرت في الفترة الماضية قرار القضاء الإداري بالنظر في الدعاوى الأربع المقدمة التي كانت في نفس الشكل والموضوع".

وأضاف: "الأحد صدر الحكم في الأربع دعاوى وضُمت جميعًا في قضية واحدة، وصدر حكم بإلزام إدارة الزمالك بعزل رئيس النادي وترشيح من سيتولى بدلًا منه لحين عقد الجمعية العمومية العادية".

وتابع: "حاليًا وزارة الشباب والرياضة لا يمكنها اتخاذ إجراء رسمي لحين تسلم الصيغة التنفيذية للحكم، الإثنين إجازة رسمية، وبالتالي من المتوقع تسلم الصيغة الثلاثاء وفي نفس اليوم سيتم تنفيذ الحكم".

وأكمل: "سيتم إلزام إدارة الزمالك باختيار رئيس لحين إجراء انتخابات على منصب الرئيس في الجمعية العمومية واستكمال المدة الانتخابية للمجلس الحالي".

وكشف: "من حقه الطعن على الحكم في المحكمة الإدارية العليا، لكنه لا يوقف تنفيذ الحكم".

وعن أحقية مرتضى منصور بدخول الانتخابات المقبلة، أوضح: "هذا موضوع مختلف تمامًا، الترشح أمر مختلف ويتم فيه الاحتكام إلى أمور أخرى".

وأشار: "يكون هناك لجنة رسمية قانونية مكلفة بقبول طلبات الترشح وتستند على مواد ولوائح أخرى، ولو رأت اللجنة أن شروط الترشح لا تنطبق على رئيس الزمالك، فمن حقه أن يطعن على هذا القرار في القضاء الإداري".

وأتم: "نحرص على استقرار الزمالك ونتحمل الكثير من النقد بخصوص مواعيد بعض القرارات، لكننا دائمًا ننظر إلى المصلحة العليا للكيان الرياضي الذي نتعامل معه، ونتمنى أن يسود الهدوء في الزمالك الفترة المقبلة".

ماذا حدث

اتخذت محكمة القضاء الإداري حكمها بعزل مرتضى منصور من منصبه وإلزام مجلس إدارة نادي الزمالك بالدعوة للانتخاب على المنصب الشاغر في أقرب وقت.

‏وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة أصدرت تقريرا قضائيا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى ‏منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب ‏رئيس النادي الأهلي.‏

وذكرت صحيفة "الشروق" المصرية أنه كان يتوجب على الجهة الإدارية (وهي وزارة الرياضة) التدخل بموجب ‏سلطتها الإشرافية وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.‏

ووصفت هيئة المفوضين التدخل المفترض من الجهة الإدارية بأنه "أمر حتمي" لكونه مرتبطا ‏بمسئوليتها على الرقابة ولازما لها.‏ الدعاوى المقامة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والأعضاء السابقين بمجلس ‏إدارة النادي عبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق وهاني شكري وإبراهيم سعيد عبد ‏الغني حملت أرقام 70456 و 70451 و70452 و70458 لسنة 76 قضائية.‏

وذكرت الدعاوى أن محكمة النقض أصدرت حكمها النهائي والبات في 25 فبراير الماضي، ‏بتأييد حبس مرتضى منصور شهراً لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود ‏الخطيب، على النحو الذي يزول معه استمراره على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك، لفقده ‏بصدور ذلك الحكم أحد شروط الاستمرار في عضوية الأندية والهيئات الرياضية الواردة ‏بلائحة الأندية الرياضية.‏

واستندت الدعاوى إلى المادة 28 من من لائحه النظام الأساسي للأندية المعروفة باللائحة ‏الاسترشادية والتي تشترط فيمن يترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية، ألا يكون ‏قد صدر ضده أية أحكام نهائية سواء بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة ‏بالشرف، أو الأمانة، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو ‏من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.‏

كما استندت الدعاوى إلى المادة 41 من ذات اللائحة والتي تنص على زوال عضوية أي ‏عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبه مقيدة للحرية ضده، أو ‏قضي بشهر إفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره.‏

بيان وزارة الشباب والرياضة

"فى ضوء الحكم الصادر اليوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023 من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية فى الدعاوى المرفوعة بشأن زوال عضوية رئيس نادى الزمالك استنادا على ما ورد بتلك الدعوى القضائية.

وحيث سبق وأن أكدت اللجنة القانونية بالوزارة حرصها الدائم على استقرار كيان نادى الزمالك أخذا بعين الاعتبار الاحترام الكامل للأحكام القضائية وتنفيذها فور صدورها بشكل نهائي وبات.

ورغم انه سبق أن تم إرجاء القرارات الخاصة بزوال عضوية رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك استنادا على حكم محكمة النقض الصادر بجلستها التي عقدت بتاريخ 25 فبراير 2023 نظرا إلى وجود أربعة دعاوى قضائية منظورة أمام القضاء الاداري فى ذات الشأن.

فإن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة تؤكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات واستصدار القرارات القانونية التزاما بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فور وروده واستلام الوزارة له بشكل رسمي".

تصريحات مرتضى منصور

وقال منصور عبر قناته الرسمية في يوتيوب: "لن أرد على الحكم اليوم، أحترم كل الأحكام، ولكني سأتحدث عن الظروف التي صدر فيها الحكم".

وأضاف: "لن أتحدث اليوم لأن تنتظرنا مباراة مهمة أمام المقاولون وكذلك مباراة مهمة أمام الأهلي في الطائرة".

وتابع: "لم تهتز شعرة في رأسي، ما أقدمه خدمة عامة، الجمعية العمومية أتت بي، والجمعية العمومية هي ما تجعلني أرحل".

وأتم مشددا: "مفيش حد يقدر يمشيني غير الجمعية العمومية".