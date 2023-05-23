جوارديولا يسهب في الإشادة بدي زيربي ويتوقع مستقبل بوسكيتس

أسهب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بخصمه في المباراة المقبلة، ربروتو دي زيربي مدرب برايتون.

ويحل سيتي المتوج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم ضيفا على برايتون في مباراة مؤجلة من الجولة 32 للدوري الإنجليزي يوم الأربعاء.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "روبرتو دي زيربي مدرب برايتون واحد من أكثر المدربين تأثيرا في السنوات الـ20 الأخيرة".

وأضاف "إنه مدرب مميز، عندما وصل إلى برايتون كنت أتوقع أن يؤثر كثيرا على الفريق، لكن لم أتوقع منه فعل ذلك في هذا الوقت القصير".

وأكمل الإشادة بالمدرب الإيطالي قائلا "دي زيربي مدرب فريد من نوعه".

وواصل "لاعبو برايتون بارعون في تمرير الكرة عندما يكون من يستقبل الكرة في موقف مناسب، فكرة التحرك في الوقت المناسب تسيطر على طريقة لعبهم. برايتون أفضل فريقه في العالم في ذلك".

وعن مستقبل لاعبه إلكاي جوندوجان، قال المدرب الإسباني للصحفيين "لا أستطيع أن أخبركم لأنني لا أعرف".

وتابع "جاهزية ناثان آكي؟ إنه يتحسن. لا أعرف هل يمكنه اللحاق بلقاء برايتون أو مباراة برينتفورد ، لكنه في المرحلة الأخيرة من مرحلة التأهيل. علينا أن نكون حذرين".

ويستعد سيتي بعد المباراتين لمباراتين أكثر أهمية في الشهر المقبل، الأولى ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والثانية ضد إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما تحدث بيب عن رحيل سيرجيو بوسكيتس عن برشلونة قائلا "كان تأثيره كلاعب خط وسط في الـ20 عاما الأخيرة هائلا".

وأتم "بوسكيتس كان الأفضل في مركزه، كان يقرأ كل ما يحدث حوله في الملعب، ويتوقع المواقف، ويمكنه حل كل المشاكل بعقله. من الرائع العمل معه والتعلم منه. قلت له على انفراد إنه سيصبح مدربا استثنائيا".

وحسم بوسكيتس قراره بشكل رسمي، واستقر على إنهاء رحلته الطويلة مع برشلونة في شهر يونيو المقبل.

تتنافس 3 أندية سعودية على التعاقد مع سيرجيو بوسكيتس بداية من الموسم المقبل، بحسب "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

قبل أيام، أشار تقرير الصحيفة الإسبانية إلى أن بيب سيتفالس أحد وكلاء سيرجيو بوسكيتس متواجد في الرياض العاصمة السعودية لمناقشة العروض المقدمة للاعب الوسط.

وأوضحت التقارير أن وكيل بوسكيتس سيناقش 3 عروض مقدمة من أندية الهلال والنصر والشباب.

وينتهي عقد بوسيكتس مع برشلونة يوم 30 يونيو المقبل، ولا ينوي القائد تجديده، ليكتب السطر الأخير في مسيرته التاريخية مع البلاوجرانا.

قرار بوسكيتس جاء رغم تمتعه بثقة كبيرة من مدربه الحالي تشافي هيرنانديز الذي يعتبره قطعة أساسية في تشكيلته.

بوسكيتس (34 عامًا) هو نجل كارليس بوسكيتس حارس مرمى برشلونة السابق في فترة التسعينيات.

وانضم بوسكيتس إلى برشلونة عام 2005 في عمر السابعة عشر، ولم يغادره من وقتها.

وصُعد بوسكيتس إلى الفريق الأول بواسطة بيب جوارديولا عام 2008 وتمتع من وقتها بمكان أساسي في وسط ملعب برشلونة.

وخاض بوسكيتس 721 مباراة بقميص برشلونة، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 47.

وفاز بوسكيتس بالدوري الإسباني 8 مرات، وبكأس ملك إسبانيا 8 مرات، وبكأس السوبر الإسباني 6 مرات، وبدوري أبطال أوروبا 3 مرات، وبكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وبكأس العالم للأندية 3 مرات.

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