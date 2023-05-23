ساكا مستمر مع أرسنال حتى 2027

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 16:14

كتب : FilGoal

تجديد بوكايو ساكا

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تجديد تعاقد بوكايو ساكا نجم الفريق حتى صيف 2027.

بوكايو ساكا

النادي : أرسنال

أرسنال

وانضم ساكا بعمر 8 سنوات لأكاديمية أرسنال وتدرج في صفوفها حتى وصل للفريق الأول ليواصل الدفاع عن ألوانه.

وقال ساكا عبر موقع أرسنال الرسمي: "أنا سعيد حقا. كان هناك الكثير من الحديث وقد مضى بعض الوقت، لكني هنا الآن. أعتقد أن هذا هو النادي المناسب، المكان المناسب لاتخاذ الخطوة التالية. إنه نادٍ جميل، انظر أين نحن".

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وأضاف "بالنسبة لي، يتعلق الأمر بتحقيق طموحاتي الشخصية؛ كم أدفع نفسي وأطلب من نفسي في كل مباراة، أسبوع في لندن، وأسبوع خارجها. ثم لدي كل الأشخاص المناسبين من حولي كأسرة، وعندما أتيّ إلى ملعب التدريب، زملائي في الفريق، والجهاز الفني".

وواصل "أعتقد أن لدي كل ما أحتاجه لأصبح أفضل لاعب يمكنني أن أكون، ولهذا السبب أنا سعيد بالبقاء هنا وأن أكون هنا من أجل المستقبل، لأنني أعتقد حقا أنه يمكننا تحقيق أشياء كبيرة".

Bukayo Saka following the win against Newcastle

من جانبه صرّح ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق عبر الموقع الرسمي للنادي: "إنه لأمر رائع للنادي أن بوكايو مدد عقده. يعد الاحتفاظ بأفضل المواهب الشابة أمرا أساسيا لتقدمنا المستمر ويمثل بوكايو جزءا مهما من فريقنا الآن وفي المستقبل".

وأضاف الإسباني "بالإضافة إلى كونه موهبة رائعة، فإن بوكايو شخص مميز، محبوب من قِبلنا جميعا ويعود الفضل لنفسه ولأسرته على العمل الجاد والالتزام الذي قطعوه للوصول إلى هذا المستوى اليوم. نتطلع إلى الاستمتاع بالتطور المستمر لبوكايو معنا في السنوات القادمة".

وبدأ مسيرته بقميص الفريق الأول بعمر 17 عاما في نوفمبر 2018 ليصبح أول لاعب من مواليد القرن الـ 21 يشارك في مباراة بالدوري الإنجليزي.

صاحب الـ21 عاما يعد بين أبرز نجوم أرسنال خلال آخر موسمين.

حيث سجل 14 هدفا وصنع 11 في موسم 2022-2023، خلال إجمال 178 مباراة خاضها مع الجنرز.

وحصد بوكايو جائزة أفضل لاعب بتصويت الجماهير في أرسنال موسمي 2020-2021 و2021-2022.

ورُشح لجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري.

وعلى المستوى الدولي خاض 26 مباراة رسمية بقميص إنجلترا وبات أصغر لاعب يشارك في نهائي بطولة كبرى في نهائي يورو 2020 حيث خسر من إيطاليا.

بوكايو ساكا أرسنال الدوري الإنجليزي
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