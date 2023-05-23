خبر في الجول - الليبي معتز إبراهيم حكم ذهاب نهائي أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 15:31

كتب : محمد عبد العظيم

بيرسي تاو - الأهلي والوداد - نهائي دوري أبطال إفريقيا

يدير الليبي معتز إبراهيم مباراة ذهاب نهائي بين دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي حسبما علم FilGoal.com.

ويلتقي الأهلي مع الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد الموافق 4 يونيو المقبل.

وسيتواجد التونسي هيثم قيراط كحكم تقنية الفيديو.

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طاقم تحكيم ذهاب نهائي دوري الأبطال:

حكم ساحة: الليبي معتز إبراهيم

مساعد أول: الليبي عطية محمد

مساعد ثان: التونسي خليل حساني

حكم رابع: التشادي الحاجي محمد

حكم تقنية فيديو: التونسي هيثم قيراط

حكم فيديو مساعد أول: الجزائري مصطفى غربال

حكم فيديو مساعد ثانٍ: الكاميرونية كارين فومو أتيزيمبونج

ومن المرجح أن يستضيف استاد القاهرة ذهاب المباراة النهائية بين الأهلي والوداد.

وقال وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة عبر قناة صدى البلد: "استاد القاهرة كامل بكل الآليات الخاصة به جاهز لاستضافة نهائي إفريقيا بين الأهلي والوداد".

وأضاف "الاستاد جاهز وينتظر أي عدد ستسمح به الجهات الأمنية للمباراة وحتى السعة الكاملة للملعب".

تقارير: الليبي معتز إبراهيم حكمًا لمباراة الأهلي والوداد في نهائي أبطال إفريقيا - الأسبوع

من هو معتز إبراهيم؟

وسبق أن أدار معتز (33 عاما) مباراة الأهلي والرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري وانتهى بالتعادل السلبي 0-0.

وأدار الموسم الجاري أيضا خسارة الزمالك ضد مولودية الجزائر في دور المجموعات لدوري الأبطال بنتيجة 2-0.

ومباراة بيراميدز والجيش الملكي والتي انتهت بالتعادل 2-2 في دور المجموعات من الكونفدرالية.

وخلال مشواره الموسم الجاري في دوري الأبطال والكونفدرالية أدار 6 مباريات أشهر خلالها 19 بطاقة صفراء واحتسب ركلة جزاء واحدة.

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