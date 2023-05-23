أياجوا يرد على أنباء هروبه عبر في الجول: عدت لنيجيريا لتلقي العلاج.. وأنتظر التأشيرة للعودة لـ أسوان

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 13:36

كتب : محمد عبد العظيم

رافائيل إياجوا - أسوان - الزمالك

رد رافائيل إياجوا لاعب وسط أسوان على اتهامه بالهروب من النادي دون إذنهم عبر FilGoal.com.

وسبق أن كشف مصدر من نادي أسوان هروب اللاعب بعد حصوله على جواز سفره من أجل تغيير عملة. (طالع التفاصيل)

وقال إياجوا لـ FilGoal.com: "لم أهرب من نادي أسوان كل هذه أكاذيب، حصلت على إذن بالسفر لتلقي العلاج لأنني كنت مريضا ورفضوا الاعتناء بي لذلك سافرت إلى نيجيريا لتلقي علاج سريع، لأنني لا أملك تأشيرة صالحة تجعلني أستطيع دخول مستشفيات في مصر".

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وأوضح "جواز سفري كان بحوزتي طوال الوقت ولم أحصل عليه بدون علم أحد، ولم أهرب، تواصلت اليوم مع محمود سمكة إداري الفريق لأعلمه بموعد عودتي لكنه لم يرد على رسالتي".

وأتم "كل ما أريده الآن هو التأشيرة للعودة إلى القاهرة، أنتظر رد النادي على رسائلي من أجل الحصول على التأشيرة والعودة إلى مصر".

وخاض النيجيري آخر مباراة له مع الفريق في الخسارة من الزمالك بنتيجة 1-0 في الجولة 28 من الدوري المصري.

وغادر إياجوا قبل المباراة المقررة لفريق أسوان ضد البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

ويلعب أسوان أمام البنك اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري.

ويحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة من 28 مباراة.

رافائيل أياجوا أسوان الدوري المصري
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