مصدر من أسوان يكشف لـ في الجول القصة الكاملة لهروب النيجيري أياجوا

الأحد، 21 مايو 2023 - 22:59

كتب : حامد وجدي

رافاييل إياجوا - أسوان

كشف مصدر من نادي أسوان عن حقيقة هروب اللاعب النيجيري رافاييل أياجوا الذي سافر إلى بلاده.

وقال المصدر في تصريحاته لـ FilGoal.com: "اللاعب لم يحصل على إذن من الجهاز الفني أو الإدارة قبل السفر".

وأضاف "أياجوا أخذ جواز سفره بحجة حاجته إليه لتغيير العملة".

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وأوضح "عقد اللاعب ينتهي في 2025".

واختتم "سنتخذ كل الإجراءات القانونية لحفظ حق النادي".

وغادر إياجوا قبل المباراة المقررة لفريق أسوان ضد البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

ويلعب أسوان أمام البنك مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري.

ويحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة من 28 مباراة.

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