ليفربول يحتاج معجزة.. هذه المباريات المتبقية له وليونايتد في صراع دوري الأبطال

يحتاج فريق ليفربول الذي يضم محمد صلاح إلى معجزة من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

الصراع كان على أشده في البطولة الإنجليزية بين أكثر من فريق على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، لكن الأمور أصبحت في طريقها إلى الحسم.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري إلى دوري الأبطال، ويلعب صاحب المركز الخامس في الدوري الأوروبي، والسادس في دوري المؤتمر.

الموقف حاليا في جدول الدوري الإنجليزي كالتالي:

وضمن مانشستر سيتي بطل الدوري وأرسنال الوصيف ونيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، لتنحصر البطاقة المتبقية بين مانشستر يونايتد وليفربول.

ويحتاج ليفربول إلى سيناريو وحيد من أجل اقتناص البطاقة المؤهلة لدوري الأبطال الموسم المقبل، وهو خسارة يونايتد في مباراتيه المتبقيتين، وانتصاره في مباراته الأخيرة.

وقتها سيتساوى الفريقان في المركز الرابع برصيد 69 نقطة، لكن فارق الأهداف سيصب في صالح زملاء صلاح.

ونستعرض في السطور التالية المباريات المتبقية لكل فريق:

مانشستر يونايتد

مؤجلة من الجولة 32: على ملعبه ضد تشيلسي يوم الخميس

الجولة 38: على ملعبه أمام فولام الأحد المقبل

ليفربول

الجولة 38: خارج ملعبه أمام ساوثامبتون الأحد المقبل

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2022-2023 يوم الأحد المقبل.

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