بعد انتظار 20 سنة.. نيوكاسل يضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا

ضمن نيوكاسل المشاركة بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد انتظار دام لـ 20 عاما.

وتعادل نيوكاسل مع ليستر سيتي بدون أهداف على ملعب سان جيمس بارك في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

التعادل رفع رصيد نيوكاسل للنقطة الـ 70 في المركز الثالث ليبتعد عن ليفربول صاحب المركز الخامس بفارق 4 نقاط قبل جولة واحدة على نهاية الدوري ليضمن إنهاء المسابقة بالمربع الذهبي.

كما ارتفع رصيد ليستر سيتي للنقطة الـ 31 في المركز الـ 18 بفارق نقطتين عن إيفرتون صاحب المركز الـ 17 غير المؤدي للهبوط.

مشاركة نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا ستكون هي الأولى للفريق منذ موسم 2002/2003 والذي وصل فيه إلى دور الـ 16.

وسيلعب نيوكاسل مباراته المتبقية ضد تشيلسي والتي سيتكون بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين.

وسيلعب ليستر في الجولة الأخيرة ضد وستهام على أمل تحقيق الفوز مع تعثر إيفرتون ضد بورنموث لتفادي الهبوط.