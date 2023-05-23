المصائب لا تأتي فرادى.. إمبولي يضرب يوفنتوس برباعية ولكن

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 00:00

كتب : FilGoal

بول بوجبا - يوفنتوس

سقط يوفنتوس على يد إمبولي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين من الدوري الإيطالي.

سجل رباعية إمبولي فرانشيسكو كابوتو "هدفين" في الدقيقتين 18 و48، وسيباستيانو لوبيرتو في الدقيقة 21، وروبرتو بيكولي في الدقيقة 92.

فيما سجل فيديريكو كييزا هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 85.

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الخسارة أتت بعد لحظات من صدور الحكم القضائي بخصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس في الدوري الإيطالي بسبب المخالفات المالية، ليتقلص من 69 إلى 59.

وتراجع يوفنتوس من المركز الثاني إلى السابع مرة واحدة، ورغم ذلك كان بمقدوره تسهيل طريقه إلى دوري أبطال أوروبا إن تمكن من الفوز اليوم.

الخسارة سددت ضربة مؤلمة للغاية بالنسبة للسيدة العجوز، ولكن..

ويبقى الأمل..

فرص يوفنتوس في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا تلقت ضربة موجعة للغاية، ولكن هذا لا يعني أن كل شيء قد انتهى.

جدول الترتيب الحالي:

2- لاتسيو - 68 نقطة

3- إنتر - 66 نقطة

4- ميلان - 64 نقطة

5- أتالانتا - 61 نقطة

6- روما - 60 نقطة

7- يوفنتوس - 59 نقطة

البيانكونيري في المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة، بفارق 5 نقاط عن منطقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ونقطتين عن مركز الدوري الأوروبي، ونقطة واحدة عن مركز دوري المؤتمر، وله مباراتين فقط.

حد يوفنتوس الأقصى من النقاط الآن هو 65 نقطة، وحد ميلان الأقصى هو 70.

للمفارقة ما هي مباراة يوفنتوس التالية؟ ميلان نفسه داخل الديار في قمة 28 مايو.

فوز يوفنتوس (59) على ميلان (64) سيجعله يقلص الفارق إلى نقطتين ليصبح رصيده 62 نقطة.

في الجولة الأخيرة يخرج يوفي لملاقاة أودينيزي، بينما يحل فيرونا ضيفا على ميلان.

أودينيزي حسم موقعه في منتصف الجدول، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 46 نقطة.

أما فيرونا فهو يقاتل لتفادي الهبوط حتى اللحظة الحالية، برصيد 30 نقطة في المركز الثامن عشر، وبفارق نقطة عن منطقة الأمان التي تبدأ من سبيتزيا في المركز السابع عشر.

وهنا، يحتاج يوفي لخسارة ميلان أمام فيرونا مع فوزه هو على أودينيزي، أو تعادلهما، بشرط أن يفوز على ميلان في الأسبوع 37 بنتيجة أكبر من خسارته في الدور الأول (2-0) لينال أفضلية المواجهات المباشرة.

وكأن تلك الحسابات ليست بما يكفي من الصعوبة، فإن يوفي بحاجة ألا يحصل أتالانتا على أكثر من 65 نقطة، لأن البيانكونيري يملك أفضلية المواجهات المباشرة.

وبالنسبة لمصلحة يوفنتوس فيما يخص روما، فلا يمكن للذئاب الحصول على أكثر من 64 نقطة، لأن في حال التساوي في النقاط، أفضلية المواجهات سترجح كفة روما.

يوفنتوس إمبولي الدوري الإيطالي
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