"مباريات لا نريد أن نلعبها".. تاريخ مورينيو يعيد نفسه في تعادل روما مع ساليرنيتانا

الإثنين، 22 مايو 2023 - 22:43

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - روما

تعادل روما مع ضيفه ساليرنيتانا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأولمبيكو ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين من الدوري الإيطالي.

تقدم أنطونيو كاندريفا للضيوف في الدقيقة 12، وتعادل روما في الدقيقة 45 ولكن تم إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على روجر إيبانيز.

وفي الدقيقة 47 أدرك ستيفان الشعراوي هدف التعادل، ولكن بولاي ديا استرد تقدم ساليرنيتانا في الدقيقة 54.

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وفي الدقيقة 82 أعاد نيمانيا ماتيتش التعادل لصالح الذئاب، بينما شهدت الدقائق الأخيرة طرد باولو سوزا مدرب ساليرنيتانا للاعتراض.

النتيجة تركت روما في المركز السادس برصيد 60 نقطة، رغم أنه بدأ المباراة سابعا، إلا أن قرار معاقبة يوفنتوس بخصم 10 نقاط قد هبط بالبيانكونيري إلى المركز السابع برصيد 59 نقطة.

تصريح "مباريات لا نريد أن نلعبها" اشتهر على لسان جوزيه مورينيو في 2017 مع مانشستر يونايتد، حين كان الفريق يحتل المركز السادس في الدوري وباتت فرصته في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا صعبة عمليا.

وقتها قرر مورينيو تجاهل مباريات الدوري والتركيز على الدوري الأوروبي، لينجح في اجتياز سيلتا فيجو في نصف النهائي، ثم الفوز على أياكس في نهائي البطولة، ليتأهل من هذا الطريق إلى دوري الأبطال.

مورينيو يفعل الشيء ذاته الآن في إيطاليا، حيث يعقد آمال الموسم كله على الفوز بنهائي الدوري الأوروبي ضد إشبيلية، بعد أن اجتاز باير ليفركوزن الألماني في نصف النهائي.

ويقام نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء 31 مايو بين روما وإشبيلية.

روما ساليرنيتانا الدوري الإيطالي جوزيه مورينيو
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