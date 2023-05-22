هاتريك إلا.. تريزيجيه ينفجر في وجه كاراجومروك ويقود طرابزون لفوز عريض

سحق طرابزون سبور ضيفه فاتح كاراجومروك بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين من الدوري التركي.

شهدت المباراة مشاركة محمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون الذي تسبب في 3 أهداف بالمباراة.

الهدف الأول أتى بواسطة مارك بارترا في الدقيقة 8، وتعادل مباي دياني في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 20 تسبب تريزيجيه بالهدف الثاني بعد تسديدة حولها باتوهان سين إلى الشباك.

تريزيجيه سجل أول هدف يحتسب له في الدقيقة 35 بعد تمريرة من عبد القادر عمر.

وبنفس الصانع، سجل تريزيجيه ثاني أهدافه ورابع أهداف فريقه في الدقيقة 51.

وسجل عمر نفسه هدفا في الدقيقة 57 ولكن ألغي بداعي التسلل.

وخرج تريزيجيه في الدقيقة 89 حيث حل منتصر لهتيمي بدلا منه.

ورفع طرابزون رصيده إلى 51 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد كاراجومروك عند 44 نقطة في المركز التاسع.

وبذلك لعب تريزيجيه مع فريقه هذا الموسم 39 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 12 هدفا وصنع 7.

وكانت هذه أول مباراة يبدأها تريزيجيه كأساسي مع فريقه في الدوري التركي، منذ مواجهة كونيا سبور يوم 29 أبريل الماضي.

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