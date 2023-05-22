ترتيب هدافي الدوري المصري 2022-2023.. مابولولو يعزز صدارته بهدفه في المصري

الإثنين، 22 مايو 2023 - 22:05

كتب : FilGoal

مابولولو - الاتحاد - إنبي

عزز كريستوفر مابولولو صدارته لترتيب هدافين الدوري المصري الممتاز بتسجيله هدف فريقه الوحيد بمرمى المصري.

وسجل مابولولو هدفا في خسارة الاتحاد من المصري بهدفين مقابل هدف على ملعب برج العرب في الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

ووصل مابولولو للهدف الـ 14 في الدوري هذا الموسم ليبتعد بفارق 4 أهداف عن أحمد الشيخ ومحمد حمدي زكي أقرب ملاحقيه.

أخبار متعلقة:
رغم خصم النقاط الـ 10.. تأهل يوفنتوس إلى دوري الأبطال لا يزال في يده المحكمة تقرر خصم 10 نقاط من يوفنتوس تأبين ورسالة دعم وإثارة.. المصري يحسم دربي المتوسط أمام الاتحاد بركلتي جزاء

وإليكم ترتيب هدافي الدوري المصري حتى الآن

1- كريستوفر مابولولو (الاتحاد) - 14 هدفا.

2- أحمد الشيخ (غزل المحلة) - 10 أهداف.

2- محمد حمدي زكي (أسوان) - 10 أهداف.

4- أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 9 أهداف.

5- محمد شريف (الأهلي) - 8 أهداف.

5- جون أوكلي (المقاولون) - 8 أهداف.

5- رزقي حمرون (فاركو) - 8 أهداف.

5- رفيق كابو (إنبي) - 8 أهداف.

9- بينجامين بتواتنج (سموحة) - 7 أهداف.

9- عبد اللطيف جريندو (المصري) - 7 أهداف.

9- كريم بامبو (البنك الأهلي) - 7 أهداف.

9- أحمد ياسر ريان (سيراميكا) - 7 أهداف.

9- رمضان صبحي (بيراميدز)- 7 أهداف.

المصري الاتحاد السكندري الدوري المصري الممتاز
نرشح لكم
الخامس في الدوري.. الجزيري يسجل في الداخلية بصناعة شيكابالا تأبين ورسالة دعم وإثارة.. المصري يحسم دربي المتوسط أمام الاتحاد بركلتي جزاء مباشر الدوري المصري - الداخلية (0)-(1) الزمالك.. عبد المجيد يبعد الكرة من على الخط تشكيل الزمالك - أوسوريو بلا تغييرات أمام الداخلية.. وعودة الزناري لمقاعد البدلاء تشكيل الداخلية - ثلاثي هجومي من عبد العال أمام الزمالك خدمة في الجول - مواعيد اختبارات الناشئين في الأندية المصرية.. الملاعب وأسعار الاستمارات انتهت الدوري - الاتحاد (1)-(2) المصري التشكيل - محمود علاء يعود لدفاع الاتحاد.. وتغيير وحيد في المصري
أخر الأخبار
ترتيب هدافي الدوري المصري 2022-2023.. مابولولو يعزز صدارته بهدفه في المصري 8 دقيقة | الدوري المصري
الخامس في الدوري.. الجزيري يسجل في الداخلية بصناعة شيكابالا 9 دقيقة | الكرة المصرية
رغم خصم النقاط الـ 10.. تأهل يوفنتوس إلى دوري الأبطال لا يزال في يده 15 دقيقة | تقرير في الجول
المحكمة تقرر خصم 10 نقاط من يوفنتوس 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
تأبين ورسالة دعم وإثارة.. المصري يحسم دربي المتوسط أمام الاتحاد بركلتي جزاء 55 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الداخلية (0)-(1) الزمالك.. عبد المجيد يبعد الكرة من على الخط 58 دقيقة | الكرة المصرية
بيان - لأجل فينيسيوس.. ريال مدريد يشكر مبابي ويفتح النار على رئيس الاتحاد والحكام ساعة | الدوري الإسباني
كرة طائرة - اللقب الأول في فجر المشاركات.. سيدات الزمالك يتوجن ببطولة إفريقيا ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 4 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات