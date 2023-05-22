ترتيب هدافي الدوري المصري 2022-2023.. مابولولو يعزز صدارته بهدفه في المصري

عزز كريستوفر مابولولو صدارته لترتيب هدافين الدوري المصري الممتاز بتسجيله هدف فريقه الوحيد بمرمى المصري.

وسجل مابولولو هدفا في خسارة الاتحاد من المصري بهدفين مقابل هدف على ملعب برج العرب في الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

ووصل مابولولو للهدف الـ 14 في الدوري هذا الموسم ليبتعد بفارق 4 أهداف عن أحمد الشيخ ومحمد حمدي زكي أقرب ملاحقيه.

وإليكم ترتيب هدافي الدوري المصري حتى الآن

1- كريستوفر مابولولو (الاتحاد) - 14 هدفا.

2- أحمد الشيخ (غزل المحلة) - 10 أهداف.

2- محمد حمدي زكي (أسوان) - 10 أهداف.

4- أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 9 أهداف.

5- محمد شريف (الأهلي) - 8 أهداف.

5- جون أوكلي (المقاولون) - 8 أهداف.

5- رزقي حمرون (فاركو) - 8 أهداف.

5- رفيق كابو (إنبي) - 8 أهداف.

9- بينجامين بتواتنج (سموحة) - 7 أهداف.

9- عبد اللطيف جريندو (المصري) - 7 أهداف.

9- كريم بامبو (البنك الأهلي) - 7 أهداف.

9- أحمد ياسر ريان (سيراميكا) - 7 أهداف.

9- رمضان صبحي (بيراميدز)- 7 أهداف.