رغم خصم النقاط الـ 10.. تأهل يوفنتوس إلى دوري الأبطال لا يزال في يده

الإثنين، 22 مايو 2023 - 21:58

كتب : FilGoal

يوفنتوس

يوشك وضع جدول ترتيب الدوري الإيطالي على التغير بقرار إداري للمرة الثانية هذا الموسم، بعد صدور حكم قضائي بخصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس بسبب المخالفات المالية.

يوفنتوس حاليا قبل تنفيذ القرار يحتل المركز الثاني برصيد 69 نقطة من 35 مباراة، في وضع أفضل نسبيا من بقية الخصوم يجعله الأقرب، حيث كان بوسعه حسم تأهله رسميا إذا فاز الليلة على إمبولي في مباراة الجولة 36.

نابولي حسم موقعه بالفعل وحسم اللقب أيضا، وإليكم ترتيب بؤرة الصراع قبل تنفيذ القرار:

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2- يوفنتوس - 69 نقطة (له مباراة في الجولة الحالية)

3- لاتسيو - 68 نقطة

4- إنتر - 66 نقطة

5- ميلان - 64 نقطة

6- أتالانتا - 61 نقطة

7- روما - 60 نقطة

المراكز من الأول للرابع تؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما يؤهل الخامس إلى الدوري الأوروبي، والسادس إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

كل الفرق المتواجدة في الصراع عدا يوفنتوس يبقى لها مباراتين فقط، بينما يملك يوفي 3 مباريات.

جدول الترتيب في حال تطبيق قرار خصم النقاط الـ 10 من يوفنتوس:

2- لاتسيو - 68 نقطة

3- إنتر - 66 نقطة

4- ميلان - 64 نقطة

5- أتالانتا - 61 نقطة

6- روما - 60 نقطة

7- يوفنتوس - 59 نقطة (له مباراة في الجولة الحالية)

البيانكونيري سيتراجع إلى المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة، بفارق 5 نقاط عن منطقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ونقطتين عن مركز الدوري الأوروبي، ونقطة واحدة عن مركز دوري المؤتمر.

القرار لم يقتل الآمال بعد، ولكن بطبيعة الحال كل شيء يتوقف على نتيجة مباراة إمبولي، التي تحولت من "فرصة لحسم التأهل" إلى "ضرورة حتمية للحفاظ على حظوظ التأهل".

كل شيء يبدأ بالفوز على إمبولي في المباراة الجارية الآن، والذي سيرفع رصيد يوفنتوس بعد تطبيق القرار إلى 62 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين فقط عن ميلان الذي سيرتقي للمركز الرابع.

حد يوفنتوس الأقصى من النقاط صار 68 نقطة، وحد ميلان الأقصى هو 70.

للمفارقة ما هي مباراة يوفنتوس التالية؟ ميلان نفسه داخل الديار في قمة 28 مايو.

فوز يوفنتوس (62) على ميلان (64) سيجعله ينقض على المركز الرابع في الأسبوع الـ 37 برصيد 65 نقطة، بفارق نقطة عن ميلان.

في الجولة الأخيرة يخرج يوفي لملاقاة أودينيزي، بينما يحل فيرونا ضيفا على ميلان.

أودينيزي حسم موقعه في منتصف الجدول، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 46 نقطة.

أما فيرونا فهو يقاتل لتفادي الهبوط حتى اللحظة الحالية، برصيد 30 نقطة في المركز الثامن عشر، وبفارق نقطة عن منطقة الأمان التي تبدأ من سبيتزيا في المركز السابع عشر.

ماذا سيحدث وماذا يمكنه الحدوث؟ كل ذلك سنعرفه بمجرد نهاية مباراة يوفنتوس ضد إمبولي.

يوفنتوس الدوري الإيطالي إمبولي ميلان
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