المحكمة تقرر خصم 10 نقاط من يوفنتوس

الإثنين، 22 مايو 2023 - 21:43

كتب : FilGoal

شعار يوفنتوس على جدران مبنى النادي

يوفنتوس الدوري الإيطالي
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