المحكمة تقرر خصم 10 نقاط من يوفنتوس

المصائب لا تأتي فرادى.. إمبولي يضرب يوفنتوس برباعية ولكن

مورينيو ينتقد قرار خصم النقاط من يوفنتوس: أنا آسف لـ أليجري واللاعبين

مباراة مثالية رغم الإهدار.. ماذا قدم تريزيجيه في عودته كأساسي ضد كاراجومروك

"مباريات لا نريد أن نلعبها".. تاريخ مورينيو يعيد نفسه في تعادل روما مع ساليرنيتانا

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هاتريك إلا.. تريزيجيه ينفجر في وجه كاراجومروك ويقود طرابزون لفوز عريض

رغم خصم النقاط الـ 10.. تأهل يوفنتوس إلى دوري الأبطال لا يزال في يده

بيان - لأجل فينيسيوس.. ريال مدريد يشكر مبابي ويفتح النار على رئيس الاتحاد والحكام