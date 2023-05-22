التشكيل - محمود علاء يعود لدفاع الاتحاد.. وتغيير وحيد في المصري

أعلن كل من زوران مانولوفيتش مدرب الاتحاد السكندري وميمي عبد الرازق مدرب المصري تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب الاتحاد السكندري مع المصري على ملعب برج العرب في الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل الاتحاد السكندري عودة محمود علاء لخط الدفاع بعد الغياب عن المباراة الماضية.

وجاء تشكيل الاتحاد بالكامل كالتالي:

الحارس: المهدي سليمان.

الدفاع: هشام صلاح – محمود علاء – محمد صالح – فوزي الحناوي.

الوسط: ناصر ناصر – محمود عبد العزيز – عمار حمدي.

الهجوم: إبراهيم حسن – كريستوفر مابولولو – أحمد عادل.

وشهد تشكيل المصري تغييرا وحيدا عن مباراة الداخلية بدخول عبد الرحيم دغموم بدلا من أحمد شداد.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

الحارس: عصام ثروت.

الدفاع: كريم العراقي – عماد الدين بو بكر – إسلام أبو سليمة – عمرو السعداوي.

الوسط: عمرو موسى – إيزي إيميكا.

أمامهما: عبد الرحيم دغموم – إسلام عطية – رجب عمران.

الهجوم: عبد اللطيف جريندو.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 40 نقطة بفارق 3 نقاط عن المصري صاحب المركز الثامن.