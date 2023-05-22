خبر في الجول - ثلاثة حكام مصريين في إياب نهائي الكونفدرالية

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية بين اتحاد العاصمة الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني إلى ثلاثة حكام مصريين.

وعلم FilGoal.com أن الثلاثي محمود عاشور ومحمد عادل ومحمود أبو الرجال سيتواجدون كحكام لتقنية الفيديو.

ويدير الثلاثي تقنية الفيديو في مباراة الإياب المقرر إقامتها يوم 3 يونيو المقبل في الجزائر.

ويتولى دحان بيده الحكم الموريتاني إدارة مباراة الإياب رفقة كل من الأنجولي جيرسون إيمليانو دوس سانتوس والموزمبيقي أرسينو مارينجولا، بينما السوداني محمد علي إسماعيل حكما رابعا.

بينما مباراة الذهاب ستقام يوم 28 مايو الجاري في تنزانيا بقيادة الكونغولي جيان جاك ندالا ويعاونه الجنوب إفريقي زاخيلي سويلا والكونغولي أوليفر سفاري، بينما الحكم أحمد امتياز من موريشيوس حكما رابعا.

ويراقب الحكام في مباراة الذهاب، المصري عصام عبد الفتاح.

وكان اتحاد العاصمة الجزائري قد تأهل إلى النهائي بعد الفوز على أسيك ميموزا الإيفواري.

وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، قبل أن يحقق الفريق الجزائري الفوز إيابا بهدفين دون مقابل.

أما يانج أفريكانز فنجح في تحقيق الفوز ذهابا وإيابا على مارومو جالانتس الجنوب إفريقي.

وتغلب الفريق التنزاني ذهابا بهدفين دون مقابل قبل ان يكرر فوزه بهدفين مقابل هدف واحد في الإياب.