مدافع سيتي: 5 ألقاب دوري إنجليزي؟ لم أتخيل ذلك في أكبر أحلامي

الإثنين، 22 مايو 2023 - 15:29

كتب : FilGoal

تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي

لم يتخيل جون ستونز مدافع مانشستر سيتي أن يتوج بـ5 ألقاب دوري إنجليزي في أكبر أحلامه، على حد وصفه.

وحصد ستونز لقبه الخامس في السنوات الـ6 الأخيرة، والثالث على التوالي، بعد صراع مع أرسنال في موسم 2022-2023.

وقال ستونز في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لم أكن أتخيل في أكبر أحلامي بأنني سأفوز بـ5 ألقاب، لا استطيع وصف ذلك بالكلام".

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وأضاف "كل لقب فزت به كان مميزا بطريقة ما، هذا اللقب كان ممتعا للغاية بالطريقة التي لعبنا بها".

وتابع "ما حاولت فعله خلال الـ3 سنوات الماضية هو الاستمرارية في التألق، هذا هو مفتاح النجاح".

الفريق السماوي يستعد أيضا لخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد، وبعدها نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر.

واكتفى مانشستر سيتي بالفوز على تشيلسي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر سيتي على تشيلسي في مباراة الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الذي توج به الفريق السماوي السبت، عقب خسارة أرسنال من نوتنجهام فورست.

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي التاسع في تاريخه.

انتصار مانشستر سيتي على تشيلسي رفع رصيده إلى النقطة 88 ولا يزال يتبقى له مباراتين، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 43 في المركز الـ12.

وحقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي دون أن يلعب، وذلك بعد خسارة أرسنال أمام نوتنجهام فورست بهدف دون رد.

الهدف سجله تايو أوونيي في الدقيقة 19، وفشل أرسنال في الاستفاقة بعده.

رصيد "الفيل على الشجرة" على حد وصف رواد منصات التواصل الاجتماعي، تجمد عند 81 نقطة من 37 مباراة، مما يجعل حده الأقصى 84 نقطة.

مانشستر سيتي كان في الصدارة برصيد 85 نقطة، ولديه 3 مباريات بالفعل، الأولى أمام تشيلسي والتي انتهت بالفوز، والثانية مؤجلة أمام برايتون، والأخيرة أمام برينتفورد خارج الديار.

فيما يختتم أرسنال منافسات الدوري بمواجهة ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة.

أرقام من التتويج

مانشستر سيتي رفع رصيده إلى 9 ألقاب في الدوري الإنجليزي، ليتقاسم المركز الرابع مع إيفرتون.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في ترتيب الأبطال التاريخيين للدوري الإنجليزي، وراء مانشستر يونايتد (20) وليفربول (19).

رصيد أرسنال في الدوري الإنجليزي لا يزال 13 لقبا، حيث كان آخرهم في موسم 2003-2004، هو الدوري الذهبي الشهير بلا هزيمة.

للمفارقة، هذه أول مرة يحسم فيها بطل الدوري على ملعب نوتنجهام "سيتي جراوند" منذ عام 1991، حين فاز نوتنجهام على ليفربول 2-1 ليضمن الدوري العاشر لصالح أرسنال.

مانشستر سيتي حقق لقبه الأول في موسم 1936-1937، ثم الثاني في 1967-1968.

وفي حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز (منذ 1992) فاز سيتي بالدوري 7 مرات، الأولى مع روبرتو مانشيني في 2011-2022، والثانية مع مانويل بيليجريني في 2013-2014.

البقية جميعا مع بيب جوارديولا، في مواسم 2017-2018 و2018-2019 و2020-2021 و2021-2022 و2022-2023.

جوارديولا حقق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة في مسيرته، ولقب الدوري عموما للمرة الـ 11 في 14 موسما تدريبيا طوال مسيرته، حيث حقق 3 من أصل 4 مواسم مع برشلونة، و3 من أصل 3 مع بايرن ميونيخ.

أرسنال تصدر لمدة 248 يوما، وهو الرقم الأكبر لفريق غير متوج في تاريخ الدوري الإنجليزي عموما.

مانشستر سيتي هو ثاني أكثر الفرق تتويجا في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز (منذ 1992) بـ 7 ألقاب، بعد مانشستر يونايتد الذي حقق 13 لقبا.

مانشستر سيتي خامس فريق في تاريخ الكرة الإنجليزية يتوج بالدوري الإنجليزي 3 مرات على التوالي، بعد هدرسفيلد تاون بين 1924 و1926، وأرسنال بين 1933 و1935، وليفربول بين 1982 و1984 ومانسشتر يونايتد (مرتين) بين 1999 و2001، وبين 2007 و2009.

جون ستونز مانشستر سيتي
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