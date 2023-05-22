كاف يخطر اتحاد الكرة بموعد ومكان إقامة مواجهة غينيا

الإثنين، 22 مايو 2023 - 13:00

كتب : FilGoal

منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقيه إخطارا رسميا من نظيره الإفريقي (كاف) بشأن مواجهة غينيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وكشف كاف عن تحديد يوم 14 يونيو المقبل موعدا لمواجهة مصر ضد غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2024.

وتقام مواجهة مصر ضد غينيا في المغرب على استاد مراكش الكبير، بسبب استبعاد ملاعب غينيا لعدم اعتمادها من جانب الاتحاد الإفريقي.

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وتنطلق المواجهة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد طالب بتأجيل مواجهة غينيا بسبب ضيق الوقت مع ارتباط الأهلي بخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة الوداد يومي 4 و11 يونيو المقبلين.

وحدثت انفراجة للمنتخب المصري بعد تأهل الوداد ليقام إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب وليس جنوب إفريقيا حال تأهل صنداونز.

وبذلك يختتم لاعبو الأهلي مشوارهم القاري يوم 11 من شهر يونيو على أن يستمروا في المغرب لحين انضمام بعثة منتخب مصر في اليوم التالي.

اتحاد الكرة الغيني تمسك بعدم التأجيل بسبب مواجهة البرازيل يوم 17 وديا.

ويتبقى لمنتخب مصر مباراتين أمام غينيا خارج ملعبه وأمام إثيوبيا في القاهرة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة من التصفيات بتسع نقاط بالتساوي مع غينيا يليهما مالاوي وإثيوبيا ولكل منهما ثلاث نقاط.

مصر غينيا تصفيات أمم إفريقيا
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