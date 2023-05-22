الترجي يعلن اسم مدربه الجديد

أعلن نادي الترجي التونسي يوم الاثنين بشكل رسمي تعيين معين الشعباني كمدير فني للفريق.

وتم تعيين الشعباني بعدما فسخ تعاقده بالتراضي مع سيراميكا كليوباترا يوم الأحد.

وأفاد نادي الترجي في بيان: "تعلم الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي انها أتمت التعاقد مع ابن النادي معين الشعباني مدربا للفريق الأول لكرة القدم ومجدي تراوي مساعدا له".

الشعباني سيتولى قيادة فريقه القديم خلفا لنبيل معلول الذي استقال عقب الخسارة من الأهلي بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بملعب رادس.

ووجه الشعباني الشكر إلى نادي سيراميكا كليوباترا بعدما وافق الأخير على رحيله من أجل تولي تدريب الترجي التونسي.

وقال الشعباني في تصريحات لإذاعة موزاييك عند وصوله إلى تونس: "قبل أي شيء أريد أن أشكر إدارة نادي سيراميكا كليوباترا على تفهمها لرغبتي في العودة للترجي".

وأضاف "كما أشكر إدارة الترجي على ثقتها، أي مدرب يتشرف بمهمة قيادة الترجي".

وأكمل المدرب التونسي "تدريب الترجي طموح أي مدرب في أي مكان".

الشعباني وصل يوم الأحد إلى تونس قادما من مصر، من أجل إتمام بقية تفاصيل تعاقده مع الترجي قبل الإعلان بشكل رسمي عن عودته لتدريب الفريق من جديد.

وسبق لمعين الشعباني أن درب الترجي الرياضي في الفترة من أكتوبر 2018 إلى يوليو 2021، وحصد المدرب التونسي مع الفريق عدة ألقاب، بينها دوري أبطال إفريقيا مرتين.

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