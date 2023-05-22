لاعب الوداد: لم أقل إن الفوز على الأهلي سهل.. ولا أود سماع التهنئة الآن

الإثنين، 22 مايو 2023 - 01:10

كتب : رضا السنباطي

رضا جعدي

تحدث رضا جعدي لاعب الوداد المغربي عن مواجهة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال جعدي في تصريحاته للقناة الأولى: "سعيد بكل ما تقوله الجماهير عنا بشكل إيجابي في مصر، ولكن أتمنى أن أسعد جماهير الوداد أكثر من الجماهير المصرية ببطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "لم نفعل شيئا حتى الآن فلدينا مباراة صعبة سنخوضها أمام الأهلي. مواجهة صنداونز كانت صعبة لأنهم دائما في أعلى مستوى، ولكننا في الوداد تحدثنا مع بعضنا البعض قبل المباراة وقلنا إن الفرص متكافئة وقدمنا كل ما لدينا".

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وأوضح "كنا نعرف أن الكلمة على الميدان ستكون العليا لمن يقدم أكثر. أنهينا جزءا هاما من المهمة أمام صنداونز ولكن لا أود أن أسمع التهنئة الآن قبل أن نخوض المباراة النهائية ضد الأهلي".

وتابع "كنا نقول إن الفرص متكافئة، فإذا كان صنداونز بلغ نصف النهائي، نحن أيضا بلغناه. المباريات الإقصائية تختلف عن مباريات المجموعات وجمع النقاط".

وواصل جعدي "أنهينا الذهاب بتعادل سلبي في المغرب، وفي مباراة بريتوريا لم نستمع لأصوات الجماهير بل لأنفسنا وثقتنا في القدرة على التأهل إلى المباراة النهائية".

وتمكن الوداد من اجتياز صنداونز بفضل قاعدة الهدف الخارجي، بعد نهاية الذهاب بنتيجة 0-0، ونهاية الإياب بنتيجة 2-2.

وعن التغيير الفني مؤخرا برحيل الإسباني خوان كارلوس جاريدو ووصول البلجيكي سفين فاندنبروك قال جعدي: "نحن متلاحمون كلاعبين بغض النظر عن مسألة تغيير المدربين. كل مدرب يأتي بطريقته وأسلوبه ولكن الفريق نفسه لم يتغير".

وأضاف "لاعبو الوداد دائما من أفضل لاعبي المغرب ومستعدون للعمل مع أي جهاز فني بأي طريقة يطلبها، وبإذن الله ستكون الكلمة العليا لنا في الدار البيضاء".

وأوضح "الأهلي والوداد فريقان كبيران ومن الطبيعي أن يتواجدا في المباراة النهائية. من يصل إلى النهائي بالتأكيد يستحق وإن شاء الله نحن من سيفوز بالمباراة النهائية".

وشدد "لم أقل إنه من السهل الفوز على الأهلي، فهو فريق كبير وله منا كل احترام، ويجب أن نفعل كل شيء في طاقتنا، فبذل أقصى مجهود هو ما سيجعلنا نحمل الكأس".

وواصل جعدي "الأهلي معتاد على المباريات النهائية ولاعبوه لديهم الخبرة. نحن أيضا نعرف الطريق إلى منصة التتويج، ونعرف كيف نلعب النهائيات خصوصا خارج ملعبنا، ولا يجب أن ننسى أن الإياب في الدار البيضاء وسط جماهيرنا".

وتابع "كنا نأخذ مباراة تلو الأخرى، واليوم نحن في النهائي وهذا هام للغاية. نحن مترابطون ومتوحدون خلف هدف واحد لأننا نعلم بصعوبة المباراة ضد خصم اعتاد لعب النهائيات".

واختتم "لعبت ضد لاعبي الأهلي في نهائي الموسم الماضي. لا أعرف أي منهم بشكل شخصي ولكن أعرفهم كلاعبين وكفريق كبير. من الصعب أن أحدد لاعبا بعينه لأن كل لاعب منهم يملك خصائصه الفنية".

ويتكرر نهائي النسخة الماضية الذي انتهى بفوز الوداد بهدفين دون رد في مباراة واحدة أقيمت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

الوداد هو حامل اللقب، بينما فاز الأهلي بالنسختين السابقتين 2020 و2021، ويلعب النهائي للمرة الرابعة على التوالي.

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