رسالة من سافيو إلى فينيسيوس: "نحن البرازيليون معك"

وجه برونو سافيو لاعب الأهلي رسالة إلى فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بعد واقعة اشتباكه مع لاعبي وجماهير فالنسيا.

ونشر سافيو ستوري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بها صورة فينيسيوس.

وعلق عليها قائلا: "لا تفقد السعادة والفرح بسبب هؤلاء الناس، نحن البرازيليون.. نحن معك".

ماذا حدث

شهدت المباراة واقعة غريبة في الدقيقة الـ 70 بعدما انطلق فينيسيوس بالكرة واقترب من منطقة جزاء فالنسيا ليمرر إراي كومرت مدافع الخفافيش كرة أخرى كانت في الملعب بقدمه ليتعثر ويحتسب الحكم خطأ وبطاقة صفراء.

المباراة توقفت لمدة 7 دقائق عقب الخطأ واشتبك فينيسيوس مع أحد المشجعين قبل أن تستأنف المباراة.

الدقيقة الـ 94 شهدت اشتباكات قوية بين اللاعبين بسبب إهدار الوقت وتلقى فينيسيوس على أثرها بطاقة حمراء.