جوارديولا: يجب أن نفوز بدوري الأبطال.. ولكن هذا ظلم

الأحد، 21 مايو 2023 - 23:31

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي وريال مدريد

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وسط احتفالات التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، عن الضغط المستمر على لاعبيه في ظل عدم الفوز بدوري أبطال أوروبا حتى الآن.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات إعلامية عقب التتويج: "الشعور الذي ينتابني بعد الفوز بخمسة ألقاب للدوري الإنجليزي هو أن دوري أبطال أوروبا لا يزال أمامنا".

وأضاف "استمتعنا طوال فترتي هنا. لا يمكننا إنكار ذلك، ولكن هناك شيئا ظالما في حقيقة أننا مضطرين للفوز بدوري أبطال أوروبا حتى نحصل على التقدير اللازم لما حققناه".

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وأوضح "علينا تقبل ذلك، فلوقت طويل كان علينا الفوز بدوري أبطال أوروبا. أعرف أن الأمور لم تكتمل إذا لم نفز بتلك البطولة".

وتابع جوارديولا "أحيانا اللعب تحت الضغط يكون جيدا وضروريا. نقول لبعضنا البعض كثيرا أن علينا فعلها، ولكن إذا لم نتمكن من ذلك واستمر النادي في طريقه سنحققها عاجلا أو آجلا".

وواصل "لدينا الشعور بأننا حققنا شيئا استثنائيا، ولكن يجب أن نفوز في أوروبا وإلا سيقول الناس إن عملنا هنا لم يكتمل".

واختتم "من الظلم أن يقول البعض إن الفوز بالدوري الإنجليزي 5 مرات في 6 سنوات ليس أمرا خارقا للعادة. الكل في عالم كرة القدم يعرف مدى استثنائية ذلك".

وفاز مانشستر سيتي على تشيلسي بهدف دون رد سجله جوليان ألفاريز في مباراة الأسبوع السابع والثلاثين.

وكان سيتي قد حسم اللقب أمس -السبت- رسميا بخسارة أرسنال أمام نوتنجهام فورست بهدف دون رد.

ويملك سيتي فرصة تحقيق الثلاثية التاريخية، بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 3 يونيو ضد مانشستر يونايتد، ثم نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر يوم 10 يونيو.

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