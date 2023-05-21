دياب لـ في الجول: نهاية الدوري 20 يوليو.. وهذا موعد انطلاق الموسم الجديد
الأحد، 21 مايو 2023 - 23:03
كتب : أحمد الخولي
كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن الموعد المقرر لنهاية مسابقة الدوري المصري.
وقال دياب لـFilGoal.com: "الدوري سينتهي بحد أقصى يوم 20 يوليو المقبل".
وأضاف "بداية الموسم الجديد في الدوري ستكون نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر على أقصى تقدير".
وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات جولات الدوري من 30 وحتى 32.
وكشفت الرابطة أيضا عن مواعيد مباريات الأهلي المؤجلة في الدوري.
وتم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها في الجولة 31 من الدوري، وذلك بسبب مشاركة الأحمر في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
على أن يتم إعلان مواعيد مباريات آخر جولتين في الدوري المصري في وقت لاحق.
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