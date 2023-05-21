إلى الدوري الأوروبي عمليا.. برايتون يكتب التاريخ بالفوز على ساوثامبتون

يقترب فريق برايتون أند هوف ألبيون من حسم إنجازه التاريخي، بالتأهل عمليا إلى الدوري الأوروبي.

جاء ذلك بعد الفوز على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل إيفان فيرجسون الهدف الأول في الدقيقة 29 بعد تمريرة من الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر.

وفي الدقيقة 40 أضاف فيرجسون ثاني الأهداف، بعد تمريرة الياباني كاورو ميتوما.

وقلص محمد اليونسي لاعب ساوثامبتون الفارق في الدقيقة 58 بصناعة جيمس وارد براوز.

وأخيرا اختتم باسكال جروس ثلاثية برايتون في الدقيقة 69 بتسديدة قوية داخل المنطقة.

موقف التأهل الأوروبي

النتيجة رفعت رصيد برايتون إلى 61 نقطة من 36 مباراة في المركز السادس المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

في الوقت الحالي لا يهدد هذا المركز سوى أستون فيلا السابع برصيد 58 نقطة، والذي لعب 37 مباراة أي تنقصه مباراة وحيدة ضد برايتون نفسه في الجولة الأخيرة.

رغم كل ذلك، من الصعب للغاية عمليا أن ينجح أستون فيلا في تجاوز برايتون.

ذلك لأن برايتون أولا يملك مباراة مؤجلة ضد مانشستر سيتي يلعبها يوم 24 مايو، وإذا خرج منها بنقطة أو أكثر فلا قيمة لمباراة الجولة الأخيرة بين برايتون وأستون فيلا.

أما إذا خسرها، فإن فرصة أستون فيلا قائمة على الفوز أولا، ثم تعويض فارق الأهداف.

برايتون سجل 70 هدفا وتلقى 50، أي أن فارقه +20.

على الجانب الآخر سجل أستون فيلا 49 هدفا وتلقى 45، أي أن الفارق +4.

ما يعني أن أستون فيلا بحاجة لما يعوض فارق 16 هدفا من خلال خسارة برايتون أمام سيتي، ثم نتيجة فوز فيلا نفسه على برايتون.

أيضا ضمن برايتون أفضل مركز في تاريخه بالدوري الإنجليزي، سواء كان السادس الأقرب أو حتى السابع، تحت قيادة مدربه الحالي روبرتو دي زيربي.

يذكر أن مركز برايتون الأفضل في التاريخ تحقق في الموسم الماضي 2021-2022، حين أنهى في المركز التاسع تحت قيادة مدربه السابق جراهام بوتر.