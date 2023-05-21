مصيره لم يعد بيده.. وست هام يضع ليدز يونايتد في وجه خطر الهبوط

الأحد، 21 مايو 2023 - 17:57

كتب : FilGoal

وست هام × ليدز

تغلب وست هام يونايتد على ضيفه ليدز يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم رودريجو للضيوف في الدقيقة 17، وتعادل ديكلان رايس للمطارق في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 72 أضاف جارود بوين ثاني الأهداف، ثم قتل مانويل لانزيني المباراة في الدقيقة 94، ليرفع رصيد فريقه إلى 40 نقطة في المركز الرابع عشر.

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النتيجة تركت ليدز يونايتد في وضع حرج للغاية، حيث يحتل المركز الثامن عشر المؤدي للهبوط برصيد 31 نقطة.

الفارق بين ليدز ومنطقة الأمان هو نقطتين، حيث يحتل إيفرتون المركز السابع عشر برصيد 33 نقطة، وهذه هي الفرصة التي أهدرها ليدز اليوم، إذ كان ليخرج إلى الأمان لو فاز.

الخطر لا يعلو ليدز فقط، بل وراءه يتواجد ليستر سيتي في المركز التاسع عشر برصيد 30 نقطة من 36 مباراة.

ويلعب ليستر غدا -الإثنين- ضد نيوكاسل يونايتد، وإذا فاز سيتساوى مع إيفرتون في النقاط، أما إذا تعادل فسيتقدم فوق ليدز بفارق الأهداف.

المعركة الأخيرة في الجولة 38 لحسم هبوط اثنين من إيفرتون وليدز وليستر ستقام يوم 28 مايو.

ليدز سيلعب على أرضه ضد توتنام هوتسبر ، الذي تراجع إلى المركز الثامن برصيد 57 نقطة، ويقاتل على المركز السابع المؤهل لدوري المؤتمر، والذي يحتله الآن أستون فيلا برصيد 58 نقطة.

ويحتاج ليدز للفوز أولا، مع خسارة إيفرتون وعدم حصد ليستر لأكثر من 3 نقاط من مباراتيه الأخيرتين.

إيفرتون سيلعب على أرضه ضد بورنموث، ويكفيه الفوز على بورنموث لضمان البقاء دون دخول حسبابات فارق الأهداف التي تميل لصالح ليستر حتى الآن، وذلك إذا أهدر ليستر أي نقاط في آخر مباراتين.

أما ليستر فأفضلية فارق الأهداف تسمح له بالبقاء دون النظر لنتائج الخصوم ولكن بشرط صعب للغاية، وهو الفوز على نيوكاسل غدا خارج الأرض، ثم الفوز على ضيفه وست هام في الجولة الأخيرة.

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