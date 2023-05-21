التشكيل - هالاند وإيدرسون بديلان مع مانشستر سيتي.. وعودة كيبا لحراسة تشيلسي

أعلن كل من بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وفرانك لامبارد مدرب تشيلسي تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة هي الأولى بعد حسم مانشستر سيتي للقب بشكل رسمي.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي وجود إيرلنج هالاند وإيدرسون مورايش على دكة البدلاء، بينما يقود جوليان ألفاريز الهجوم.

وعاد كيبا أريزابالاجا تشكيل تشيلسي ويلعب بثلاثي هجومي مكون من كاي هافيرتز ورحيلم ستيلرنج وكونور كالاجير.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

الحارس: ستيفان أورتيجا.

الدفاع: كايل ووكر - إيمريك لابورت - مانويل أكانجي.

الوسط:ريكو لويس - كالفن فيليبس - سيرجيو جوميز.

أمامهم: رياض محرز - كول بالمر - فيل فودين.

الهجوم: جوليان ألفاريز.

بينما جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

الحارس: كيبا أريزابالاجا.

الدفاع: سيزار أزبليكويتا - ويسلي فوفانا - تياجو سيلفا - لويس هال.

الوسط:لوفتوس تشيك - إنزو فيرنانديز - تريفو تشابولاه.

الهجوم: رحيم ستيرلنج - كاي هافيرتز - كونور كالاجير.

وضمن مانشستر سيتي التتويج بالدوري للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخه، بينما يحتل تشيلسي المركز الـ 12 برصيد 43 نقطة.