تقرير: الغرافة ينجح في ضم فرجاني ساسي

الأحد، 21 مايو 2023 - 15:39

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الدحيل

ذكرت جريدة الراية القطرية أن نادي الغرافة نجح في ضم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الدحيل بدءا من الموسم المقبل.

وتوج ساسي بالثلاثية المحلية مع الدحيل هذا الموسم، الدوري القطري وكأس قطر وكأس أوريدو.

وأفادت الجريدة القطرية في تقريرها يوم الأحد أن الغرافة توصل لاتفاق بانتقال ساسي إلى الفريق قادما من الدحيل.

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وأضاف التقرير أن ضم ساسي يأتي ضمن خطط النادي لدعم صفوفه في الموسم المقبل.

من جهتها، أوضحت إذاعة موزاييك التونسية أن فرجاني وقع على عقد مع ناديه الجديد لمدة موسمين.

قبل موسمين انضم الدولي التونسي إلى الدحيل قادما من الزمالك في صفقة انتقال حر.

في صيف 2021، وقع ساسي على عقد يربطه بالدحيل لمدة 3 مواسم، لكنه قرر خوض رحلة جديدة بعد موسمين.

الغرافة تواجد في المركز السادس بجدول الدوري القطري في الموسم المنصرم.

بينما حصد الدحيل لقب الدوري بفارق نقطتين عن العربي الوصيف.

كما توج ساسي مع الدحيل بلقب كأس قطر بالفوز على السد بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية للمرة الرابعة في تاريخه.

كما حصد لقب كأس أوريدو (كأس الرابطة القطرية).

الدحيل الغرافة فرجاني ساسي
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