تقرير تونسي: الشعباني يتولى تدريب الترجي بعدما اتفق مع سيراميكا على فسخ تعاقده

الأحد، 21 مايو 2023 - 11:57

كتب : FilGoal

معين الشعباني

ذكرت تقارير تونسية أن معين الشعباني مدرب سيراميكا كليوباترا توصل إلى اتفاق مع إدارة النادي من أجل إنهاء تعاقده بالتراضي.

وذلك تمهيدا لعودته إلى تونس من أجل تولي تدريب الترجي، حسب إذاعة موزاييك التونسية.

وأفاد التقرير بأن الشعباني سيصل خلال الساعات القادمة من يوم الأحد إلى تونس قادما من مصر، من أجل إتمام بقية تفاصيل تعاقده مع الترجي قبل الإعلان بشكل رسمي عن عودته لتدريب الفريق من جديد.

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ومن المنتظر أن يتواجد مع الشعباني مساعده سيف الله حسني، الذي كان معه تجربته الأخيرة في سيراميكا كليوباترا.

وسبق لمعين الشعباني أن درب الترجي الرياضي في الفترة من أكتوبر 2018 إلى يوليو 2021، وحصد المدرب التونسي مع الفريق عدة ألقاب، بينها دوري أبطال إفريقيا مرتين.

قبل أيام، أوضحت جريدة الشروق التونسية أن الشعباني رفض ترك الفريق المصري من أجل تولى تدريب الترجي التونسي.

وأوضح تقرير الجريدة التونسية وقتها أن إدارة النادي التونسي تواصلت مع الشعباني من أجل خلافة نبيل معلول المستقيل.

وأضاف التقرير أن الشعباني اعتذر عن تدريب الترجي في الوقت الحالي، احتراما لعقده مع الفريق المصري.

وكانت جريدة الصباح التونسية قد ذكرت يوم السبت أن الترجي استقر على المدرب الجديد للفريق خلفا لنبيل معلول.

وأعلن نبيل معلول استقالته من تدريب نادي الترجي التونسي عقب الهزيمة من الأهلي بثلاثية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بملعب رادس.

الأهلي فاز في الإياب بهدف ليتأهل للنهائي الرابع على التوالي.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في النهائي القاري الشهر المقبل.

معين الشعباني الترجي سيراميكا كليوباترا
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