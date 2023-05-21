تقييم صلاح أمام أستون فيلا من الصحف الإنجليزية

الأحد، 21 مايو 2023 - 11:04

كتب : FilGoal

ليفربول ضد أستون فيلا

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك أستون فيلا، لكنه صنع هدف فريقه في اللقاء وأهدى الريدز نقطة، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في تعادل ليفربول مع ضيفه أستون فيلا، في لقاء الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام فيلا حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.7 درجة من عشرة.

فيما كان الثنائي أليسون بيكر وفيرجيل فان دايك، أفضل لاعبي ليفربول بمتوسط تقييم بلغ 7 درجات من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 30 هدفا في مختلف المسابقات.

ونجح صلاح في تسجيل 30 هدفا أو أكثر في مواسم 2017-2018 (44 هدفا) و2020-2021 (31 هدفا) و2021-2022 (31 هدفا)، وهو ما تمكن منه الآن للموسم الرابع في مسيرته مع الريدز، والثالث على التوالي.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 304 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 186 هدفا وصنع 78 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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