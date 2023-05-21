رئيس استاد القاهرة: جاهزون لاستضافة مباراة الأهلي والوداد بأي عدد للجمهور

شدد وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة عن جاهزية الملعب لاستضافة مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الوهاب عبر قناى صدى البلد: "استاد القاهرة كامل بكل الآليات الخاصة به جاهز لاستضافة نهائي إفريقيا بين الأهلي والوداد".

وأضاف "الاستاد جاهز وينتظر أي عدد ستسمح به الجهات الأمنية للمباراة وحتى السعة الكاملة للملعب".

وأتم تصريحاته "نعمل منذ فترة على تجهيز استاد القاهرة بالشكل الذي طلبه كاف من أجل بطولة دوري السوبر الإفريقي التي يشارك فيها الأهلي وقبل 30 يونيو سننتهي من هذه التجهيزات وجميعها فنية ولا علاقة لها بالأرضية الممتازة للملعب".

وتأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي ليلعب ضد الأهلي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.

ثم تقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في نفس التوقيت.

وكان الأهلي تأهل إلى النهائي بعد تخطي الترجي التونسي في نصف النهائي بأربعة أهداف دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.