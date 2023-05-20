فيرمينو: فخور بالتاريخ الذي حققته مع ليفربول.. وكان من الشرف اللعب بجوار صلاح وماني

السبت، 20 مايو 2023 - 23:42

كتب : FilGoal

ليفربول ضد أستون فيلا

شدد روبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول على سعادته باللعب بجوار محمد صلاح وساديو ماني خلال فترة لعبه مع ليفربول.

وخاض فيرمينو مباراته الأخيرة ملعب أنفيلد برفقة ليفربول اليوم السبت في تعادل فريقع مع أستون فيلا بهدف لكل فريق.

وسجل فيرمينو هدف ليفربول الوحيد في المباراة بالدقيقة الـ 89 لينقذ فريقه من الهزيمة.

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وقال فيرمينو لصحيفة ذا إندبندنت عقب المباراة: "للأسف وقتي هنا قد انتهى وأنا أعرف أنه وقت الرحيل ولكنه".

وتابع "لسوء الحظ لم نحقق الفوز ولا النتيجة التي أردناها ولكن المباراة الأخيرة هنا في أنفيلد وفي وجود أصدقائي وعائلتي أثرت في كثيرا بالإضافة إلى تسجيل هدفي الأخير هنا بذلك القميص يجعلني سعيدا جدا".

وأضاف "عندما وصلت إلى ليفربول كان التأقلم صعب بسبب الأجواء وكرة القدم المختلفة مثلي مثل أي لاعب ولكن شكرا للرب لقد حققنا كل شيء هنا سويا برفقة زملائي وعائلتي والمدرب، أنا فخور بذلك التاريخ وبكل شيء حققناه هنا".

وأتم "في بعض الأحيان استمتع بصناعة الأهداف أكثر من تسجيلها بنفسي واللعب بجوار ثنائي مثل محمد صلاح وساديو ماني كان شرفا لي".

وأعلن فيرمينو رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي بشكل مجاني بعد نهاية عقده مع الفريق.

ولعب فيرمينو لمدة 8 سنوات مع ليفربول بعد الانضمام من هوفنهايم وخلالهم خاض 361 مباراة وسجل 110 هدفا وصنع 79.

وتوج اللاعب البرازيلي بـ 7 ألقاب برفقة ليفربول.

ليفربول أستون فيلا الدوري الإنجليزي الممتاز روبيرتو فيرمينو
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