المدير الرياضي لـ الوداد: الأهلي يمتلك ثلاثي وسط مميز.. وكنت أتمنى مواجهة الأحمر

شدد حسن بنعبيشة المدير الرياضي لنادي الوداد المغربي أنه كان يتمنى مقابلة فريقه للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال بنعبيشة لقناة صدى البلد: "منذ دور الثمانية كنت أتمنى مقابلة الأهلي في النهائي لأن الأهلي والوداد في السنوات الأخيرة من أفضل الفرق في قارة إفريقيا".

وأضاف "الوداد كانت له الأفضلية بعض الشيء أمام الأهلي في السنوات الماضية، لكن الفريق الأحمر استطاع الفوز ببطولة إفريقيا مرتين في آخر 3 نسخ منها".

وأكمل "الأهلي يضم لاعبين مميزين على مستوى خط الهجوم مثل حسين الشحات وكهربا وبيرسي تاو، والنهائي سيكون تكتيكي أكثر لأن الفريقين يعرفون بعضهم البعض جيدا".

وأوضح "مارسيل كولر منذ أن جاء للأهلي واستطاع تغيير شكل الفريق في الدوري وظهر أيضا بمستوى جيد في كأس العالم للأندية وظهر الإنسجام بين جميع اللاعبين الأساسيين والبدلاء".

وأتم تصريحاته "الأهلي يمتلك ثلاثي مميز في خط الوسط وهو مروان عطية وديانج وحمدي فتحي واللاعبين الثلاثة يقدمون أداء عالي جدا مع الفريق الأحمر".

وتأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي ليلعب ضد الأهلي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.

ثم تقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في نفس التوقيت.

وكان الأهلي تأهل إلى النهائي بعد تخطي الترجي التونسي في نصف النهائي بأربعة أهداف دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.