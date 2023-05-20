أرتيتا: لو لعبنا 3 ساعات ما كنا لنسجل.. أهنئ سيتي ولكن

أبدى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال حزنه بعد خسارة الدوري الإنجليزي الممتاز رسميا، إثر السقوط أمام نوتنجهام فورست.

وقال أرتيتا في تصريحاته لـ بي بي سي عقب المباراة: "أولا أهنئ مانشستر سيتي على الفوز باللقب ولكنه يوم حزين بالنسبة لنا".

وأضاف "اليوم سمحنا بدخول هدف في مرمانا ولم نكن جيدين بما يكفي لاختراق الخصم. الآن يجب أن نواجه الواقع".

وأوضح "كان يمكننا اللعب لـ 3 ساعات وما كنا لنسجل".

وتابع "إنها مسؤوليتي وسأتحملها. حين تكون الأمور جيدة فهذا عظيم، وحين لا تكون فهو حال الرياضة".

وواصل أرتيتا "هذه هي كرة القدم. إنه يوم حزين للغاية، فقد كنا نعمل لـ 11 شهرا على هذا الهدف، وتصدرنا لأيام عديدة للغاية. نافسنا ولكن لم نقدم ما يكفي للفوز باللقب".

واختتم "الآن يجب أن نتعافى، فالأمر مؤلم للغاية. يجب أن أجد طريقا لرفع معنويات اللاعبين، وأمامنا أسبوع في غاية الصعوبة".

وحقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز خارج الملعب، وذلك بعد خسارة أرسنال أمام نوتنجهام فورست بهدف دون رد، سجله تايو أوونيي في الدقيقة 19.

رصيد أرسنال تجمد عند 81 نقطة من 37 مباراة، مما يجعل حده الأقصى 84 نقطة.

مانشستر سيتي على الصدارة برصيد 85 نقطة، ولديه 3 مباريات بالفعل، الأولى أمام تشيلسي، والثانية مؤجلة أمام برايتون، والأخيرة أمام برينتفورد خارج الديار.

فيما يختتم أرسنال منافسات الدوري بمواجهة ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة.

أرقام من التتويج

مانشستر سيتي رفع رصيده إلى 9 ألقاب في الدوري الإنجليزي، ليتقاسم المركز الرابع مع إيفرتون.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في ترتيب الأبطال التاريخيين للدوري الإنجليزي، وراء مانشستر يونايتد (20) وليفربول (19).

رصيد أرسنال في الدوري الإنجليزي لا يزال 13 لقبا، حيث كان آخرهم في موسم 2003-2004، هو الدوري الذهبي الشهير بلا هزيمة.

للمفارقة، هذه أول مرة يحسم فيها بطل الدوري على ملعب نوتنجهام "سيتي جراوند" منذ عام 1991، حين فاز نوتنجهام على ليفربول 2-1 ليضمن الدوري العاشر لصالح أرسنال.

مانشستر سيتي حقق لقبه الأول في موسم 1936-1937، ثم الثاني في 1967-1968.

وفي حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز (منذ 1992) فاز سيتي بالدوري 7 مرات، الأولى مع روبرتو مانشيني في 2011-2022، والثانية مع مانويل بيليجريني في 2013-2014.

البقية جميعا مع بيب جوارديولا، في مواسم 2017-2018 و2018-2019 و2020-2021 و2021-2022 و2022-2023.

TE QUEREMOS CITY 💙pic.twitter.com/L3XkTCLt7N — Manchester City (@ManCityES) May 20, 2023

جوارديولا حقق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة في مسيرته، ولقب الدوري عموما للمرة الـ 11 في 14 موسما تدريبيا طوال مسيرته، حيث حقق 3 من أصل 4 مواسم مع برشلونة، و3 من أصل 3 مع بايرن ميونيخ.

أرسنال تصدر لمدة 248 يوما، وهو الرقم الأكبر لفريق غير متوج في تاريخ الدوري الإنجليزي عموما.

مانشستر سيتي هو ثاني أكثر الفرق تتويجا في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز (منذ 1992) بـ 7 ألقاب، بعد مانشستر يونايتد الذي حقق 13 لقبا.

مانشستر سيتي خامس فريق في تاريخ الكرة الإنجليزية يتوج بالدوري الإنجليزي 3 مرات على التوالي، بعد هدرسفيلد تاون بين 1924 و1926، وأرسنال بين 1933 و1935، وليفربول بين 1982 و1984 ومانسشتر يونايتد (مرتين) بين 1999 و2001، وبين 2007 و2009.