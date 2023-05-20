بيد أرسنال لا بيدي.. مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي

السبت، 20 مايو 2023 - 21:57

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

حقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أثناء تواجد لاعبيه في منازلهم، وذلك بعد خسارة أرسنال أمام نوتنجهام فورست بهدف دون رد.

الهدف سجله تايو أوونيي في الدقيقة 19، وفشل أرسنال في الاستفاقة بعده.

رصيد "الفيل على الشجرة" على حد وصف رواد منصات التواصل الاجتماعي، تجمد عند 81 نقطة من 37 مباراة، مما يجعل حده الأقصى 84 نقطة.

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مانشستر سيتي على الصدارة برصيد 85 نقطة، ولديه 3 مباريات بالفعل، الأولى أمام تشيلسي، والثانية مؤجلة أمام برايتون، والأخيرة أمام برينتفورد خارج الديار.

فيما يختتم أرسنال منافسات الدوري بمواجهة ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة.

أرقام من التتويج

مانشستر سيتي رفع رصيده إلى 9 ألقاب في الدوري الإنجليزي، ليتقاسم المركز الرابع مع إيفرتون.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في ترتيب الأبطال التاريخيين للدوري الإنجليزي، وراء مانشستر يونايتد (20) وليفربول (19).

رصيد أرسنال في الدوري الإنجليزي لا يزال 13 لقبا، حيث كان آخرهم في موسم 2003-2004، هو الدوري الذهبي الشهير بلا هزيمة.

للمفارقة، هذه أول مرة يحسم فيها بطل الدوري على ملعب نوتنجهام "سيتي جراوند" منذ عام 1991، حين فاز نوتنجهام على ليفربول 2-1 ليضمن الدوري العاشر لصالح أرسنال.

مانشستر سيتي حقق لقبه الأول في موسم 1936-1937، ثم الثاني في 1967-1968.

وفي حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز (منذ 1992) فاز سيتي بالدوري 7 مرات، الأولى مع روبرتو مانشيني في 2011-2022، والثانية مع مانويل بيليجريني في 2013-2014.

البقية جميعا مع بيب جوارديولا، في مواسم 2017-2018 و2018-2019 و2020-2021 و2021-2022 و2022-2023.

جوارديولا حقق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة في مسيرته، ولقب الدوري عموما للمرة الـ 11 في 14 موسما تدريبيا طوال مسيرته، حيث حقق 3 من أصل 4 مواسم مع برشلونة، و3 من أصل 3 مع بايرن ميونيخ.

أرسنال تصدر لمدة 248 يوما، وهو الرقم الأكبر لفريق غير متوج في تاريخ الدوري الإنجليزي عموما.

مانشستر سيتي هو ثاني أكثر الفرق تتويجا في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز (منذ 1992) بـ 7 ألقاب، بعد مانشستر يونايتد الذي حقق 13 لقبا.

مانشستر سيتي خامس فريق في تاريخ الكرة الإنجليزية يتوج بالدوري الإنجليزي 3 مرات على التوالي، بعد هدرسفيلد تاون بين 1924 و1926، وأرسنال بين 1933 و1935، وليفربول بين 1982 و1984 ومانسشتر يونايتد (مرتين) بين 1999 و2001، وبين 2007 و2009.

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