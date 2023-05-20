نوتنجهام يضمن البقاء بالفوز على أرسنال.. ومانشستر سيتي يتوج بطلا للدوري الإنجليزي

للمرة الثالثة على التوالي توج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز مستغلا خسارة أرسنال من نوتنجهام.

وخسر أرسنال من نوتنجهام بهدف دون مقابل على ملعب الأخير في الجولة الـ 37 من الدوري.

الخسارة توجت مانشستر سيتي باللقب رسميا للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي إذ توقف رصيد أرسنال عند النقطة الـ 81 في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة قبل جولة واحدة من نهاية الدوري.

وضمن نوتنجهام البقاء في الدوري رسميا بالوصول للنقطة الـ 37 في المركز الـ 16 ليبعتد عن مراكز الهبوط بفارق 6 نقاط.

التشكيل

بدأ أرسنال المباراة بجرانيت تشاكا كظهير أيسر، وجورجينيو بجوار توماس بارتي في وسط الملعب.

تشاكا ظهير، وجيسوس يقود هجوم أرسنال ضد نونتجهام 🔥#السبت_الكروي pic.twitter.com/fwtVNoxnCu — FilGoal (@FilGoal) May 20, 2023

أحداث المباراة

ضغط أرسنال في بداية المباراة من أجل تسجيل الهدف الأول وأهدر جابرييل جيسوس الفرصة الأولى في الدقيقة الـ 17 برأسية فوق المرمى.

وبعد دقيقتين فقط تقدم نوتنجهام بالهدف الأول عن طريق تايو أونيي بعدما انفرد بالمرمى مستغلا خطأ دفاعي.

وحافظ نوتنجهام على نظافة شباكه في باقي الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني حاول أرسنال تسجيل هدف التعادل من أجل الحفاظ على آماله في التتويج بالدوري ولكن دفاع نوتنجهام ظل متماسكا حتى النهاية.

وفي الدقيقة الـ 97 تعرض كيلور نافاس حارس مرمى نوتنجهام للإصابة ليحل هينيسي بدلا منه.

وسيلعب أرسنال مباراته المقبلة ضد ولفرهامبتون في مواجهة ستكون بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين، بينما سيلتقي نوتنجهام مع كريستال بالاس.