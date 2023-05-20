دورة ترقي المحترفين – النجوم يتعادل مع الشرطة ويتصدر قبل جولة على النهاية

السبت، 20 مايو 2023 - 21:15

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية

أقيمت اليوم مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لدورة ترقي دوري المحترفين المصري.

وتعادل اتحاد الشرطة مع النجوم بهدف لكل فريق.

سجل هدف اتحاد الشرطة الوحيد محمد شوقي بينما سجل هدف النجوم بنيران صديقة.

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وحقق نجمة سيناء نقطته الأولى بالتعادل بدون أهداف مع المريخ.

وأصبح ترتيب المجموعة الثانية قبل الأخيرة كالتالي

1- النجوم (10).

2- اتحاد الشرطة (8).

3- المريخ (8).

4- نجمة سيناء (1).

وتقام الجولة الأخيرة يوم 30 مايو المقبل بعد خوض النجوم مباراة دور الـ 32 في كأس مصر ضد الإسماعيلي.

وسيلعب النجوم مع المريخ في الجولة الأخيرة، بينما سيلتقي اتحاد الشرطة مع نجمة سيناء.

اتحاد الشرطة المريخ النجوم دوري الدرجة الثالثة دورة ترقي المحترفين
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