ميلنر: ربما ألعب في أنفيلد مرة أخرى.. من يدري؟

تحدث جيمس ميلنر لاعب ليفربول بعد لعبه مباراته الأخيرة على ملعب أنفيلد، والتي انتهت بالتعادل مع أستون فيلا بهدف لكل فريق.

وقال ميلنر في تصريحاته لقناة بي بي سي سبورت عقب المباراة: "لقد كانت لحظة خاصة. كنت محظوظا بوقتي الجيد هنا في مكان مميز للغاية".

وأضاف "ربما ألعب هنا مجددا. من يدري"؟

وأوضح "البطولة التي أرادها ليفربول دائما كانت الدوري، والآن أرحل بعد أن حققناها (2019-2020)".

وتابع ميلنر "أعتقد أن الفوز بأي بطولة في أي وقت شعور مميز. هذا ما يتطلبه الأندية مثل ليفربول".

وواصل "قضيت وقتا لا يصدق هنا. أنا سعيد بالفريق الذي كنت جزءا منه والنجاح الذي ساهمت في إضافته لتاريخ النادي".

واختتم "لدينا مباراة أخيرة وسيكون من الجيد أن ننهيها بانتصار. كنت متاحا معظم السنة وشاركت ولدي شعور جيد. العمر مجرد رقم".

وقضى ميلنر 8 سنوات في ليفربول الذي أتاه مجانا في صيف 2015 قادما من مانشستر سيتي.

وتعادل ليفربول مع أستون فيلا بهدف لكل فريق على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

التعادل رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 66 في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد الذي يحتاج إلى نقطة واحدة من مباراتين لضمان الوصول لدوري أبطال أوروبا، بينما ارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة الـ 58 في المركز السابع المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.