كلوب: لم يكن يمكننا سماع موسيقى دوري الأبطال.. وسنجعل الدوري الأوروبي بطولتنا

تحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول عن تضاؤل آمال فريقه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع أستون فيلا بهدف لكل فريق.

وغاب كلوب عن المنطقة الفنية في مباراة اليوم بسبب عقوبة الإيقاف التي تلقاها من الاتحاد الإنجليزي إثر انتقاداته للحكم بول تيرني في مباراة الفريق ضد توتنام التي انتهت بفوز الريدز 4-3.

وقال كلوب في تصريحاته لقناة بي بي سبورت: "الأمر محبط أينما كنت جالسا. قاتلنا بشكل جيد وكنا نطارد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "(مانشستر يونايتد) لديه نقاط أكثر. كنا سنحب مواصلة الإثارة لأسبوع آخر ولكننا لم نتمكن من ذلك".

وأوضح "سألت اللاعبين عمن كان جيدا اليوم، إذ كان من الصعب تحديد ذلك، ولكن الشخصية التي أظهرناها كانت جيدة".

وتابع "أستون فيلا عانى كثيرا أمامنا في الشوط الثاني ولم يتمكن من التعامل مع ذلك".

وعن إضاعة الوقت قال: "كان ذلك غريبا. رأينا مباراة يوفنتوس أمام إشبيلية حين سافر فتيان جمع الكرات خارج البلاد. في مباراة روما ضد باير ليفركوزن، كم كان وقت اللعب الفعلي"؟

وواصل "10 دقائق كوقت بديل كانت كافية، ولكن كان يجب أن نحصل على 5 دقائق إضافية بداخلها أيضا. هذا موضوع كروي عام، ولا علاقة له بنتيجة اليوم".

وعن رحيل روبرتو فيرمينو وجيمس ميلنر قال كلوب: "لقد قدما إسهامات جنونية ورأينا اليوم ما سنفتقده. إنها قصة كتبناها معا، والآن يجب أن نكتب قصة جديدة وكذلك هما، سأفتقدهم جميعا".

ويغادر فيرمينو وميلنر رفقة أليكس أوكسليد تشامبرلين ونابي كيتا بنهاية الموسم.

وأخيرا عن عدم التأهل إلى دوري الأبطال قال: "سنجعل الدوري الأوروبي بطولتنا. لقد تأهلنا إليها وهذا مذهل بوجود كل هذه الفرق حولنا. الأمر صعب وحققناه وهذا جيد".

واختتم "قضينا وقتا طويلا لا يمكننا فيه سماع موسيقى دوري الأبطال حتى. هذا مدى بعدنا في السابق، والدوري الأوروبي بطولة جيدة ولنرى ما يمكننا فعله".

وتعادل ليفربول مع أستون فيلا بهدف لكل فريق على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

التعادل رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 66 في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد الذي يحتاج إلى نقطة واحدة من مباراتين لضمان الوصول لدوري أبطال أوروبا، بينما ارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة الـ 58 في المركز السابع المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.