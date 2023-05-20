دي خيا: كاسيميرو يجب أن يلعب مهاجما.. والقفاز الذهبي ليس لي وحدي

السبت، 20 مايو 2023 - 20:25

كتب : FilGoal

دافيد دي خيا - مانشستر يونايتد

أبدى دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد سعادته بالفوز على بورنموث والاقتراب من حسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال دي خيا في تصريحاته لـ بي بي سي عقب المباراة: "كنا نعلم قبل مجيئنا إلى هنا بقيمة الفوز اليوم".

وأضاف "لعبنا بشكل جيد وسجلنا هدفا عظيما. عانينا في النهاية ولكننا خارج الديار وفي النهاية كانت نقاط هامة للغاية".

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وأوضح "بالتأكيد الدقائق الـ 25 الأولى كانت حاسمة، لقد حظينا ببداية مثالية منحتنا فرصة الهدوء بعد ذلك".

وتابع "ربما يجب أن نضع كاسيميرو في مركز المهاجم. يا له من إنهاء".

واختتم "القفاز الذهبي لا يتعلق بي وحدي، حيث كنا في غاية الصلابة هذا الموسم".

وفاز مانشستر يونايتد على مضيفه بورنموث بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل كاسيميرو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 9.

الفوز رفع رصيد يونايتد إلى 69 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن نيوكاسل الثالث، وبفارق 3 نقاط عن ليفربول الخامس الذي لعب مباراة أكثر.

الفارق اتسع من نقطة إلى 3 بفضل تعادل ليفربول مع أستون فيلا بهدف لكل فريق في الجولة الحالية.

ويتبقى ليونايتد مباراتين على أرضه، الأولى مؤجلة ضد تشيلسي، والثانية هي لقاء الجولة الأخيرة أمام فولام.

فيما يخرج ليفربول لملاقاة ساوثامبتون، وحده الأقصى من النقاط 69، وبالتالي يحتاج يونايتد لنقطة واحدة من آخر مباراتين لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

الأمر ذاته ينطبق على نيوكاسل يونايتد أيضا، الذي يلعب ضد ليستر سيتي في هذه الجولة، ثم يختتم المنافسات بلقاء تشيلسي خارج الأرض.

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