تين هاج: لا أهتم بما يحدث في ليفربول.. دي خيا أخطأ سابقا ولكن

أبدى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد سعادته بالفوز على بورنموث والاقتراب من حسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال تين هاج في تصريحاته لـ بي بي سي عقب المباراة: "النقد الوحيد لدي سببه أننا لم نقتل المباراة. كان يجب أن نسجل الهدف الثاني ولكن التسجيل أمام بورنموث ليس سهلا".

وأضاف "كان هدفا عظيما من كاسيميرو. وأجبرنا الخصم على التراجع طوال الدقائق الـ 25 الأولى".

وأوضح "دافيد دي خيا (حارس المرمى) ارتكب خطأ قبل بضعة أسابيع ولكن الكل يخطئ. نحن ندافع كفريق، ولهذا حصلنا على هذا الكم من نظافة الشباك، ودافيد تصدى لعدة كرات بشكل رائع اليوم".

وحسم دافيد دي خيا القفاز الذهبي للدوري الإنجليزي بوصوله إلى نظافة الشباك رقم 17 في الموسم.

أما عن تعادل ليفربول مع أستون فيلا الذي أراح يونايتد كثيرا اليوم قال تين هاج: "أنا لا أهتم بما يحدث في ليفربول. يجب أن ننهي عملنا".

وواصل "كنت متوترا حين كانت النتيجة 1-0 لنا لأنه من السهل أن نرتكب خطأ ونتلقى هدفا. كان يجب أن نفوز بالمباراة".

وفاز مانشستر يونايتد على مضيفه بورنموث بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل كاسيميرو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 9.

الفوز رفع رصيد يونايتد إلى 69 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن نيوكاسل الثالث، وبفارق 3 نقاط عن ليفربول الخامس الذي لعب مباراة أكثر.

الفارق اتسع من نقطة إلى 3 بفضل تعادل ليفربول مع أستون فيلا بهدف لكل فريق في الجولة الحالية.

ويتبقى ليونايتد مباراتين على أرضه، الأولى مؤجلة ضد تشيلسي، والثانية هي لقاء الجولة الأخيرة أمام فولام.

فيما يخرج ليفربول لملاقاة ساوثامبتون، وحده الأقصى من النقاط 69، وبالتالي يحتاج يونايتد لنقطة واحدة من آخر مباراتين لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

الأمر ذاته ينطبق على نيوكاسل يونايتد أيضا، الذي يلعب ضد ليستر سيتي في هذه الجولة، ثم يختتم المنافسات بلقاء تشيلسي خارج الأرض.